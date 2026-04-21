Переговоры с авиакомпаниями из КНР согласованы с Росавиацией.

Пассажирские авиаперевозки крайне важны для Якутии, где зачастую не очень развита дорожая инфраструктура. Рейсы призваны обеспечить транспортную доступность в регионе. В России уже полным ходом идут сертификационные испытания региональных воздушных судов, собранных преимущественно из отечественных компонентов. Однако перенос сроков производства самолетов вынуждает некоторые субъекты РФ обращаться за авиатехникой к партнерам из Китая. Так, власти Якутии начали вести переговоры с авиакомпаниями из КНР по поставке легкой авиации. Решение согласовано с Росавиацией.

Изображение: нейросеть qwenМинистр экономики республики Пётр Попов сказал, что на севере России существуют проблемы с аивапарком, при этом постоянно переносятся сроки поставки новой техники. Поэтому было принято решение обратиться к китайским авиакомпаниям. Если переговоры успешно завершатся, то Якутия сможет получить сертификат летной годности на конкретный вид самолета. Разрешение на эксплуатацию выдается межрегиональными территориальными управлениями Росавиации.

Предположительно Якутия очень ждала региональных самолетов Ил-114-300 и ЛМС-901 «Байкал». Турбовинтовой лайнер Ил-114-300, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01, в настоящее время продолжает сертификационные полеты. Министр транспорта РФ Андрей Никитин 20 апреля заверил, что Ил-114-300 «практически готов». По его мнению, завершения сертификации можно ожидать уже в ближайшие несколько месяцев. Сертификация многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» ожидается не раньше 2027 года.