В конце сентября прошлого года супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. Через некоторое время они перестали выходить на связь, а организованные МЧС и волонтерами поиски ничего не дали — семья бесследно исчезла. Однако надежда найти их живыми сохраняется, и поиски вновь возобновились, сообщает ТАСС.

После схода снега, в мае, начнутся более интенсивные операции поисково-спасательной группы. С 17 апреля, когда начался первый этап поисков, спасатели на снегоходах обследовали более 120 км тайги. Во время обследования применялись беспилотники и другие виды техники.

В разговоре с агентством ТАСС сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов выразил надежду, что его семью все еще можно найти — он не обращался в суд для признания родных умершим. Баталов планирует вместе с волонтерами использовать передовую технику для обследования местности.

В поисках участвуют сотрудники организации «ЛизаАлерт» и неравнодушные люди из разных регионов России.В состав поискового отряда входят альпинисты, поскольку в данной местности расположен курумник — скопление каменных глыб.

До приостановки поисков в январе семью искали различные специалисты. Пещеры, куда теоретически могли упасть туристы, обследовали спелеологи. Территорию с высоты осматривали парапланеристы. Привлекались к поискам и скалолазы, специализирующиеся на покорении Красноярских Столбов. Сейчас рассматривается возможность привлечь к поискам профессиональных охотников, которые отлично ориентируется в тех краях.

Помимо следователей к поискам подключились расследователи-любители, использующие открытые источники для анализа произошедшего. Высказывались различные версии о причинах пропажи семьи. История привлекла внимание федеральных СМИ, а некоторые эксперты сравнивают по уровню общественного интереса загадку исчезновения Усольцевых с тайной «Перевала Дятлова».