Научный прибор отключен, чтобы продлить срок службы самого удаленного от Земли и до сих пор действующего зонда.

В настоящее время «Вояджер-1» и «Вояджер-2» — единственные зонды, которые продвинулись достаточно далеко, чтобы непосредственно изучать дальний космос. НАСА отключило на зонде «Вояджер-1» прибор по исследованию низкоэнергетических заряженных частиц (LECP). Он был одним из самых долго работающих приборов на борту. С момента запуска в 1977 году он почти непрерывно измерял ионы, электроны и космические лучи, исходящие как из нашей Солнечной системы, так и из Галактики. Благодаря этому прибору зонд предоставил важные данные о структуре межзвездной среды, включая изменения плотности частиц и ударные волны за пределами гелиосферы.

Каждое последующее отключение приборов значительно снижает объем уникальных научных данных, которые в настоящее время не может получить ни одна другая миссия. Поэтому НАСА не скрывает, что это решение было трудным, но считалось наименее плохим из всех доступных вариантов.

Космические аппараты «Вояджер» питаются от радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые преобразуют тепло, выделяемое при распаде плутония, в электричество. Для обоих зондов это означает постепенную, но неизбежную потерю мощности (около 4 ватт в год). Однако после почти полувека полетов запас прочности стал очень малым, поэтому в течение многих лет команда отключала нагреватели, системы и приборы один за другим, пытаясь поддерживать остальную часть зонда в достаточно работоспособном состоянии для дальнейших исследований.

27 февраля во время планового маневра вращения уровень заряда батареи «Вояджера-1» неожиданно упал сильнее, чем ожидалось. Инженеры полагали, что еще одно такое падение может активировать систему защиты от низкого напряжения, которая автоматически отключит компоненты зонда. Именно поэтому команда решила действовать самостоятельно, прежде чем это сможет сделать бортовая система автоматизации.

Отключение LECP не означает конец научных исследований на «Вояджере-1». Два других научных прибора остаются в рабочем состоянии: один изучает плазменные волны, а другой измеряет магнитные поля. Теперь эти приборы отвечают за поддержание основной исследовательской программы космического аппарата в межзвездном пространстве. Оба прибора по-прежнему хорошо работают и продолжают передавать данные из области, недоступной ни одной другой созданной человеком машине.

Хотя НАСА пришлось перевести основной прибор в спящий режим из-за резкого дефицита электроэнергии, исследовательская группа пошла на смелый компромисс: оставила миниатюрный двигатель, вращающий датчик, в рабочем состоянии. Этот незаметный механизм потребляет невероятно мало энергии — всего 0,5 ватта.