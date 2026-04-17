Растущая стоимость оперативной памяти и флэш-модулей также влияет на ценообразования устройств от Microsoft.

Microsoft значительно повышает цены на свои компьютеры, ноутбуки и планшеты Surface — в некоторых случаях стоимость бюджетных устройств превышает $1000. Компания оправдывает этот шаг текущим кризисом в сфере хранения данных, который приводит к росту стоимости компонентов.

Изображение: нейросеть freepik12-дюймовый Surface Pro с SSD на 256 гигабайт теперь стоит $1050 (79,7 тыс. руб.). Год назад цена составляла $799 (60,6 тыс. руб.), а в какой-то момент устройство даже продавалось за $700. На своем сайте Microsoft теперь предлагает Surface Go 4 для бизнеса по цене менее $1000. В действительности, повышение цены имеет еще более серьезные последствия.

Еще более значительное повышение цены коснулось 15-дюймового Surface Laptop в топовой конфигурации. Microsoft теперь просит за него почти на $600 больше, чем при старте продаж. Устройство некоторое время продавалось всего за $1149. По словам Microsoft, повышение цен связано с увеличением стоимости накопителей и других аппаратных компонентов, таких как SSD-накопители.

Предположительно, кризис на рынке хранения данных имеет одну очевидную причину: крупные операторы центров обработки данных, такие как Amazon, Google или сама Microsoft, скупают все доступные ресурсы для своих ЦОД, ориентированных на ИИ. Цена практически не играет роли для технологических гигантов. Это подрывает традиционный принцип спроса и предложения.

Как правило, высокий спрос приводит к росту цен, что, в свою очередь, снижает спрос. Однако в настоящее время крупные операторы скупают ресурсы независимо от себестоимости. В то же время производителям памяти требуются годы, чтобы построить новые заводы и начать массовое производство. Производители компонентов также пользуются ситуацией и повышают цены.

В результате страдает весь рынок ПК и смартфонов. Особенно сильно это сказывается на бюджетных устройствах с низкой рентабельностью. Повышение цен происходит в неподходящий момент для Microsoft. Несколько недель назад Apple выпустила MacBook Neo примерно за $700, что оказало давление на конкурентов. По данным Bloomberg, Microsoft также может использовать повышение цен для подготовки рынка к будущим моделям-преемникам. Вероятно, они будут выпущены по аналогичным ценам.