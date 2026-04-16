Источники из космодрома Байконур заявили о переносе первого пуска ракеты на конец апреля

Новая российская ракета «Союз-5» практически готова к полетам и проходит заключительные испытания перед использованием. Первый испытательный полет может состояться в период до 26 апреля, сообщает КазТАГ со ссылкой на свои источники в космодроме Байконур. Именно со стартовой площадки в Казахстане «Роскосмос» планировал запустить ракету сначала в конце марта, затем в период с 13 по 16 апреля. Таким образом, первый испытательный пуск ракеты «Союз-5» перенесен почти на месяц.

Источник: пресс-служба РоскосмосаСогласно источникам из Байконура, скорректировать график запуска пришлось из-за проверок оборудования стартовой площадки и систем ракеты «Союз-5». По итогам проверки Межгосударственная комиссия определит конкретную дату запуска российской ракеты.

Для Казахстана проект также имеет огромное значение. Ещё в феврале сообщалось о том, что «Байтерек» – совместный российско-казахстанский проект – остаётся одним из важнейших элементов плана Казахстана по сохранению значимости Байконура в новом геополитическом порядке.

Это означает, что запуск ракеты-носителя ознаменует собой не только очередной прорыв российской космической отрасли. Для Казахстана этот проект является возможностью сохранить работоспособность всего космодрома для будущих миссий и коммерческих запусков. Если запуск ракеты «Союз-5» состоится, это будет успехом не только для «Роскосмоса», но и для проекта, в котором Астана имеет личную политическую и экономическую заинтересованность.