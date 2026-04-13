kosmos_news
Автопроизводитель Maserati разработал сверхточные часы в честь 100-летия выпуска первого автомобиля
Будет выпущено всего 100 экземпляров UltraFino Flying Tourbillon, предположительно, стоимостью около $100 000.

В 2026 году итальянский производитель эксклюзивных спортивных машин Maserati отмечает важный юбилей: 100 лет назад был выпущен первый автомобиль под этим брендом. В последние годы дела у компании идут не очень хорошо, и возникают слухи о возможной продаже или даже ликвидации марки Maserati со стороны материнской компании Stellantis.Изображение: нейросеть freepikСто лет назад логотип Maserati впервые появился на гоночном автомобиле Tipo 26, созданном братьями Мазерати после того, как их предыдущий клиент, компания Diatto, прекратила свою деятельность. В то же время им удалось выиграть знаменитую гонку на выносливость Targa Florio, что является значительным достижением.

Теперь Maserati в сотрудничестве с Bianchet, швейцарским производителем турбийонных часов, создала UltraFino Maserati. Выпущенные всего в 100 экземплярах, часы UltraFino Flying Tourbillon оснащены ручным заводом, имеют в дизайне культовый символ трезубца и полны отсылок к модели MCPura, представленной в прошлом году. Турбийон — это механическое усложнение в часах для повышения точности хода.

Часы состоят из 225 компонентов и оснащены 29-каменным механизмом с защитой заводной головки из углеродного волокна. Часы водонепроницаемы до 5 атмосфер, что соответствует глубине 50 метров. Специальные амортизирующие решения обеспечивают UltraFino устойчивость к нагрузкам до 5000 g.

Что касается дизайна, корпус толщиной 9,9 мм изготовлен из углеродного волокна и вулканизированной резины. Задняя крышка выполнена из сапфирового стекла с антибликовым покрытием. Завершающим штрихом стильного исполнения является акцент в цвете Ai Aqua Rainbow, известном по Maserati MCPura, проходящий вдоль резинового шва.

Часы были представлены в преддверии выставки Watches and Wonders 2026, которая пройдет с 14 по 20 апреля в Женеве, где состоится их официальная премьера. Новинка будет стоить около $100 000. За эти деньги нельзя купить новую Maserati — модель MCPura стоит около $250 000.

#автомобили #часы #maserati
Источник: carscoops.com
