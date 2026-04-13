В 2026 году итальянский производитель эксклюзивных спортивных машин Maserati отмечает важный юбилей: 100 лет назад был выпущен первый автомобиль под этим брендом. В последние годы дела у компании идут не очень хорошо, и возникают слухи о возможной продаже или даже ликвидации марки Maserati со стороны материнской компании Stellantis.Сто лет назад логотип Maserati впервые появился на гоночном автомобиле Tipo 26, созданном братьями Мазерати после того, как их предыдущий клиент, компания Diatto, прекратила свою деятельность. В то же время им удалось выиграть знаменитую гонку на выносливость Targa Florio, что является значительным достижением.
Теперь Maserati в сотрудничестве с Bianchet, швейцарским производителем турбийонных часов, создала UltraFino Maserati. Выпущенные всего в 100 экземплярах, часы UltraFino Flying Tourbillon оснащены ручным заводом, имеют в дизайне культовый символ трезубца и полны отсылок к модели MCPura, представленной в прошлом году. Турбийон — это механическое усложнение в часах для повышения точности хода.
Часы состоят из 225 компонентов и оснащены 29-каменным механизмом с защитой заводной головки из углеродного волокна. Часы водонепроницаемы до 5 атмосфер, что соответствует глубине 50 метров. Специальные амортизирующие решения обеспечивают UltraFino устойчивость к нагрузкам до 5000 g.
Что касается дизайна, корпус толщиной 9,9 мм изготовлен из углеродного волокна и вулканизированной резины. Задняя крышка выполнена из сапфирового стекла с антибликовым покрытием. Завершающим штрихом стильного исполнения является акцент в цвете Ai Aqua Rainbow, известном по Maserati MCPura, проходящий вдоль резинового шва.
Часы были представлены в преддверии выставки Watches and Wonders 2026, которая пройдет с 14 по 20 апреля в Женеве, где состоится их официальная премьера. Новинка будет стоить около $100 000. За эти деньги нельзя купить новую Maserati — модель MCPura стоит около $250 000.