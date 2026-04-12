Корабль компании Northrop Grumman 11 апреля отправился к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии NG-24.

Компания SpaceX успешно запустила грузовой корабль Cygnus XL, который 13 апреля доставит более 5 тонн груза астронавтам Международной космической станции (МКС). После вывода корабля на орбиту первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю и совершила посадку на космодроме на мысе Канаверал. Это был седьмой полет этой ступени. Фото: NASAСогласно SpaceX, эта ступень запускала предыдущий грузовой рейс Northrop Grumman, NG-23, миссии Crew-11, Axiom Space Ax-4 и три миссии Starlink. Примерно через 15 минут после старта грузовой корабль отделился от верхней ступени Falcon 9 и вышел на свою начальную орбиту. Через час после запуска он развернул солнечные батареи, чтобы продолжить свой маршрут к МКС.

Cygnus XL осуществляет миссию под названием NG-24 — это 24-й рейс компании Northrop Grumman по снабжению МКС для НАСА (NASA). Трансляцию первого этапа миссии можно было смотреть в прямом эфире на Youtube-канале Spaceflight Now:

«И старт! Научные материалы и грузы доставляются на МКС», — заявила представитель НАСА Сандра Джонс во время прямой трансляции.

Она добавила, что космический корабль Cygnus назван «S.S. Steven R. Nagel» в честь астронавта Стивена Нейгеля, совершившего четыре полёта на космическом шаттле и проведшего в космосе более 720 часов.

Cygnus XL прибудет на МКС в понедельник, 13 апреля, где его захватит роботизированная рука Canadarm2 орбитальной лаборатории. Захват запланирован на 19:50 по московскому времени, сообщило NASA.

Это вторая миссия Cygnus XL на сегодняшний день. Первый запуск состоялся в сентябре прошлого года, также с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Шаттл оставался прикрепленным к МКС в течение шести месяцев и покинул станцию 12 марта, после чего сгорел в атмосфере Земли.

Космический корабль Northrop Grumman — один из четырех роботизированных грузовых аппаратов, обслуживающих МКС, наряду с японским HTV-X, российским «Прогрессом» и Dragon компании SpaceX. Dragon — единственный из этих грузовых кораблей, пригодный для многоразового использования. Межу тем Роскосмос также готовит к запуску грузовой космический корабль «Прогресс МС-34», который должен 27 апреля доставить на МКС сладости и георгиевскую ленту.