kosmos_news
Первый пуск ракеты «Союз-5» с Байконура планируется выполнить в период с 13 по 16 апреля
Ранее запуск был запланирован на 4 апреля, однако понадобились дополнительные проверки оборудования стартового комплекса и систем ракеты-носителя.

На космодроме Байконур с конца марта тщательно проверяются все системы и оборудование новой ракеты-носителя «Союз-5». Изначально первый полет ракеты был запланирован на начало месяца (ориентировочно на 4 апреля), однако запуск был перенесен. Согласно казахстанскому изданию КазТАГ, который ссылается на свои источники на космодроме, испытательный пуск ракеты-носителя планируется выполнить в период с 13 по 16 апреля.
Изображение: пресс-служба РоскосмосаИсточники из Байконура сообщают, что перенос срока запуска связан с необходимостью дополнительных проверок оборудования стартового комплекса и систем ракеты-носителя. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на этой неделе подтвердил, что запуск состоится в ближайшее время, а точную дату ведомство озвучит после посещения стартовой площадки в Казахстане после международного форума «Российская космическая неделя», который продлится до 12 апреля.

Дата запуска российской системы несколько раз менялась в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний. По словам Баканова, работы над «Союз-5» были завершены в 2025 году, запуск первоначально был запланирован на конец декабря/начало января. Ракета остается на космодроме Байконур, она уже установлена в вертикальном положении.

В январе состоялись статические испытания двигателя РД-0124МС, расположенного в верхней ступени ракеты-носителя «Союз». Этот двигатель создан на основе РД-0124, разработанного и испытанного в период с 1996 по 2012 год, включая модификации и сертификацию. До этого РД-0124 использовался в нескольких миссиях в качестве двигателя для верхних ступеней ракеты «Союз-2».

Двухступенчатая ракета «Союз-5» имеет длину около 60 метров и диаметр 4 метра. Полезная нагрузка на низкую околоземную орбиту (НОО) оценивается в 17-18 тонн. В рамках своего дебюта «Союз-5» совершит суборбитальный полет с макетом полезной нагрузки.

#россия #технологии #космос #импортозамещение #роскосмос #двигатель #союз #союз-5
Источник: kaztag.kz
