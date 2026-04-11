kosmos_news
Европейские страны значительно нарастили импорт российского газа в первом квартале 2026 года
Страны Европы увеличили импорт сжиженного природного газа с российского «Ямал СПГ» в первом квартале 2026 года на 17% — до пяти миллионов тонн

Европа значительно увеличила закупки российского СПГ в первом квартале 2026 года, при этом наиболее резкий рост наблюдался в марте. Последние данные также показывают, что подавляющее большинство сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Ямал СПГ» продолжало поступать на европейский рынок, несмотря на выбранный ЕС путь отказа от газа с Востока.
Изображение: нейросеть freepikРоссия экспортировала 8,6 млн тонн СПГ в первом квартале 2026 года, что на 8,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Только поставки российского СПГ в Европу за этот период увеличились на 17% в годовом исчислении и составили 5 млн тонн. Только в марте объем поставок в Европу достиг приблизительно 1,5 миллиона тонн по сравнению с 1,33 миллиона тонн годом ранее.

Мартовский рост совпал с периодом высокой напряженности на Ближнем Востоке и перебоями в поставках СПГ. В начале марта ситуация привела к росту цен на газ, затруднила пополнение хранилищ в Европе и увеличила затраты на подготовку к предстоящему сезону. Ожидалось, что Европа войдет в летний сезон закачки с запасами, значительно ниже среднего уровня за последние годы, и дополнительные потребности в закупках, как ожидалось, увеличатся примерно на 180 партий СПГ в годовом исчислении.

Сжиженный природный газ проекта «Ямал СПГ» играет значительную роль в этих потоках. Экспорт с этого проекта в период с января по март достиг 4,8 миллиона тонн, и все танкеры с терминала с начала года направлялись в Европу. Газета Financial Times сообщила, что в первом квартале Европейский Союз получил 69 из 71 партии СПГ с проекта «Ямал», что составляет 97% от общего объема экспорта проекта.

Между тем, сообщения СМИ указывают на то, что доля России в общем объеме импорта газа в ЕС снизилась с более чем 40% до 2022 года до примерно 13% в 2025 году. Однако это не меняет того факта, что российский СПГ остается важным элементом баланса поставок ЕС, и в условиях дефицита на рынке европейские страны не могут обойтись без российских энергоносителей.

#россия #европа #газ #спг #природный газ #ямал спг
Источник: ft.com
