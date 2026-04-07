Южнокорейский электронный гигант получил в первом квартале больше прибыли, чем за весь предыдущий год — почти $40 млрд. Предположительно, благодаря буму ИИ.

Компания Samsung Electronics прогнозирует исторический рекорд прибыли на фоне продолжающегося бума ИИ. В своем последнем отчете за первый квартал южнокорейский электронный гигант ожидает операционную прибыль в размере 57,2 триллиона вон (приблизительно $38 миллиарда). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это представляет собой восьмикратное увеличение прибыли — и самый высокий показатель, когда-либо достигнутый Samsung за один квартал в истории компании. Операционная прибыль Samsung за весь 2025 год составила 43,6 триллиона вон.

Показатели Samsung за период с января по март значительно превзошли даже и без того высокие ожидания рынка. Согласно опросу, проведенному южнокорейским информационным агентством Yonhap, ожидаемая операционная прибыль в среднем на 36,7 процента выше, чем прогнозы опрошенных экономистов. Рынки Южной Кореи позитивно отреагировали на отчет о доходах Samsung: утром индекс Kospi вырос почти на 2,4 процента.

По мнению экспертов, высокая операционная прибыль Samsung в первую очередь основана на сохраняющемся высоком спросе на инфраструктуру ИИ. Samsung Electronics — один из ведущих мировых производителей полупроводников, особенно в сегменте высокопроизводительных микросхем памяти. Финансовые показатели Samsung Electronics являются лишь предварительной оценкой. Компания опубликует более точные данные позднее, вероятно, в конце месяца.