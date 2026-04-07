В 2026 году предприятие поставит двухзвенные вездеходы российским нефтяным компаниям — постоянным партнерам завода.

Входящее в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех машиностроительное предприятие «Витязь» производит одноимённые двухзвенные гусеничные вездеходы для нефтегазового сектора. Они отличаются повышенной проходимостью и могут эффективно эксплуатироваться в суровых условиях Крайнего Севера. В 2025 году производитель выполнил план в полном объеме по поставкам уникальной спецтехники.

Фото: Ростех / rostec.ru

Уникальность машин заключается в том, что они представляют собой своего рода многоцелевые технокомплексы. Функционально взаимосвязанные средства технологического оснащения (оборудование, инструменты) объединены для выполнения производственных процессов в условиях Крайнего Севера. Эти машины оснащены строительным, специализированным и монтажным оборудованием.

Традиционно крупнейшим заказчиком выступили предприятия топливно-энергетического комплекса: в прошлом году было поставлено 30 вездеходов. Их грузоподъемность составила от 10 до 30 тонн. Согласно производителю, крупнейшие нефтегазовые компании страны доверяют технике «Витязь», которая характеризуется высокой производительностью.

Двухзвенная конструкция была разработана еще в 70-е годы силами советских инженеров. Проще говоря, это сочлененное транспортное средство, состоящее из двух последовательно соединенных секций (звеньев): первое звено содержит кабину управления и двигатель, а второе — грузовую платформу. «Витязи» также могут служить базой для кранов, буровых установок и экскаваторного оборудования. С помощью техники прокладываются линии связи в суровых климатических зонах.

Ожидается, что в этом году вездеходы поступят в распоряжение отечественных нефтяных компаний, которые традиционно являются основными пользователями техники Уралвагонзавода. Заказы на 2026 год уже получены, а само предприятие продолжит разрабатывать новые технологические платформы на базе двухзвенных машин.