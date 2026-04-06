Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о сроках сведения с орбиты Международной космической станции — она прекратит своё существование в 2030 году. Ей на смену к этому времени придёт отечественный аналог — Российская орбитальная станция (РОС), пишет ТАСС.

Сворачивание операций на МКС будет поэтапным и начнётся в 2028 году. Через два года станцию контролируемым образом сведут с орбиты, после чего объект войдет в атмосферу Земли. Часть конструкции сгорит, а некоторые обломки упадут в Тихий океан. Вся эта операция будет координироваться Роскосмосом и NASA.

Новый отечественный орбитальный комплекс для научных исследований к этому времени уже должен работать, заверил руководитель Роскосмоса. Первый модуль будет запущен в 2028 году. В целом российский космический сектор находится на подъеме: в настоящее время реализуются амбициозные проекты, например, готовится миссия к Венере к 2036 году. Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности планеты и выполнит задачи, недоступные зарубежным космическим агентствам. Также Россия регулярно запускает ракеты со спутниками или космическими аппаратами.

Российская орбитальная станция считается очередным важным проектом страны в плане освоения космоса. Как напоминает ТАСС, уже утверждены параметры орбиты для новой станции: наклонение РОС идентично траектории МКС, что упростит логистику запусков и отработку технологий. Напомним, что первоначальные планы Роскосмоса предусматривали вывод космической станции на полярную орбиту с наклонением 97 градусов, что позволило бы обеспечить полную видимость нашей планеты. В настоящее время наклонение планируется на уровне 51,6 градуса.

Ранее ТАСС приводило слова вице-премьера Дениса Мантурова, который назвал РОС ключевой платформой для миссий в дальний космос, включая создание российской лунной базы. Российские источники оценивают стоимость проекта в 608,9 млрд рублей (приблизительно 7,6 млрд долларов). Роскосмос озвучил такие же цифры в 2023 году, добавив, что «в первые три года будет потрачено 150 млрд рублей».