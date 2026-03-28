В пятницу, 27 марта, цена Bitcoin (биткоина) упала до самого низкого уровня за более чем две недели. Цена опустилась ниже отметки в 67 000 долларов, в то время как Ethereum приблизился к отметке в 2000 долларов. В субботу утром падение продолжилось и цена первой криптовалюты опустилась до отметки в 66 000 долларов.

Источник: coingecko.comОсобенно сильно пострадал рынок альткоинов. Основные токены, такие как Ethereum, Solana и XRP, снова значительно ниже своих значений по сравнению с предыдущей неделей.

Изображение: нейросеть freepikОдновременно с этим американские фондовые индексы также резко упали: фьючерсы на Nasdaq-100 закрылись на отметке 23 760 пунктов, примерно на 10 процентов ниже своего январского максимума. Непосредственным фактором нынешней слабости рынка считается геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. С начала эскалации международная цена на нефть (Brent) выросла более чем на 50 процентов и в настоящее время торгуется выше 100 долларов за баррель. Фактическое закрытие стратегически важного Ормузского пролива значительно дестабилизировало мировые энергетические рынки.

Рост цен на энергоносители подпитывает инфляционные ожидания и может вынудить центральные банки еще больше повысить процентные ставки. Классический портфель 60/40, состоящий из акций и облигаций, переживает худший месяц с сентября 2022 года. Индекс MSCI All Country World потерял более 7 процентов в марте, а широкий индекс глобальных государственных и корпоративных облигаций упал более чем на 3 процента.

Даже золото, долгое время считавшееся убежищем, потеряло около 17 процентов в марте, поскольку инвесторы фиксировали прибыль от предыдущего ралли, а растущие ожидания относительно процентных ставок снизили привлекательность драгоценного металла. Инвесторы вместо этого перешли в наличные.

Биткоин и более широкий криптовалютный рынок реагируют в этой ситуации как традиционные рисковые активы. Многие трейдеры первоначально рассчитывали, что конфликт в Иране приведет к росту цен на криптовалюты, как было раньше во время таких ситуаций. Это ожидание пока не оправдалось.

Пока цены на нефть остаются высокими, Ормузский пролив заблокирован, а дипломатического решения иранского конфликта не предвидится, рыночная обстановка для рискованных активов, таких как биткоин, вероятно, останется напряженной.