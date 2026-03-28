Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Bitcoin упал до $66 000 на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке
В субботу утром, 27 марта, цена первой криптовалюты опустилась до $66 000. Эксперты связывают это с напряженностью на Ближнем Востоке и уходом инвесторов из актива.

В пятницу, 27 марта, цена Bitcoin (биткоина) упала до самого низкого уровня за более чем две недели. Цена опустилась ниже отметки в 67 000 долларов, в то время как Ethereum приблизился к отметке в 2000 долларов. В субботу утром падение продолжилось и цена первой криптовалюты опустилась до отметки в 66 000 долларов.
Источник: coingecko.comОсобенно сильно пострадал рынок альткоинов. Основные токены, такие как Ethereum, Solana и XRP, снова значительно ниже своих значений по сравнению с предыдущей неделей.
Изображение: нейросеть freepikОдновременно с этим американские фондовые индексы также резко упали: фьючерсы на Nasdaq-100 закрылись на отметке 23 760 пунктов, примерно на 10 процентов ниже своего январского максимума. Непосредственным фактором нынешней слабости рынка считается геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. С начала эскалации международная цена на нефть (Brent) выросла более чем на 50 процентов и в настоящее время торгуется выше 100 долларов за баррель. Фактическое закрытие стратегически важного Ормузского пролива значительно дестабилизировало мировые энергетические рынки.

Рост цен на энергоносители подпитывает инфляционные ожидания и может вынудить центральные банки еще больше повысить процентные ставки. Классический портфель 60/40, состоящий из акций и облигаций, переживает худший месяц с сентября 2022 года. Индекс MSCI All Country World потерял более 7 процентов в марте, а широкий индекс глобальных государственных и корпоративных облигаций упал более чем на 3 процента.

Даже золото, долгое время считавшееся убежищем, потеряло около 17 процентов в марте, поскольку инвесторы фиксировали прибыль от предыдущего ралли, а растущие ожидания относительно процентных ставок снизили привлекательность драгоценного металла. Инвесторы вместо этого перешли в наличные.

Биткоин и более широкий криптовалютный рынок реагируют в этой ситуации как традиционные рисковые активы. Многие трейдеры первоначально рассчитывали, что конфликт в Иране приведет к росту цен на криптовалюты, как было раньше во время таких ситуаций. Это ожидание пока не оправдалось.

Пока цены на нефть остаются высокими, Ормузский пролив заблокирован, а дипломатического решения иранского конфликта не предвидится, рыночная обстановка для рискованных активов, таких как биткоин, вероятно, останется напряженной.

#сша #криптовалюты #биткоин #дональд трамп #иран #bitcoin #цена биткоина
Источник: forklog.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Странный сигнал из космоса может подтвердить существование первичных черных дыр
+
В центре японской столицы один за другим закрываются крупные универмаги
+
Эксперты протестировали почти не отличимый от реального Samsung 990 Pro поддельный SSD
1
На «КАМАЗе» запустили повышающий в 10 раз производительность литейного участка 3D-принтер
+
Алгоритм TurboQuant сокращает потребление памяти ИИ-моделями и может снизить цены на ОЗУ и SSD
+
Археологи обнаружили в Чечне элитарное погребение возрастом 3000 лет с 19 браслетами и 8 кольцами
+
Устройство The Heir превращает обычные часы в «умные»
+
Найден источник принятого за голос морского чудовища низкочастотного звука в океане 1997 года
+
Центры обработки данных ИИ теперь вызвали дефицит процессоров
+
В бытовом газе Западной Европы нашли канцероген в концентрации в десятки раз выше нормативов
5
Core Ultra 9 290K Plus не выйдет: Intel пересмотрела планы по линейке Arrow Lake
+
Мелания Трамп пришла на саммит по ИИ в образовании в сопровождении человекоподобного робота
1
AMD анонсировала Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
+
Телескопы «Хаббл» и «Уэбб» впервые запечатлели Сатурн в видимом и инфракрасном свете
+
В мессенджере Telegram обнаружена серьёзная уязвимость нулевого дня
+
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рекомендовал пользоваться стационарными телефонами
9
BYD привлек Дэниела Крейга для продвижения Denza Z – конкурента Porsche 911
+
Первый в мире процессор с двойным 3D-кэшем получил 208 МБ памяти и TDP 200 Вт
+
Новая технология сканирования выявила под древним египетским городом Буто необычное сооружение
+
AMD анонсировала процессор Ryzen 9 9950X3D2 с двойным 3D V-Cache
+

Популярные статьи

Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
4
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
5
Antarctic Wallet против Garda Wallet и других — какой кошелёк для оплаты криптой в магазинах выбрать
2
Как бандлы PlayStation 4 сделали консоль Sony популярной и заслужили народную любовь
+

Сейчас обсуждают

lion77815
14:28
Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ************************************ бгг доставляет
Эксперты протестировали почти не отличимый от реального Samsung 990 Pro поддельный SSD
Роман Холод
14:15
Ну вот еще один Чимба нарисовался. Любим игры для маленьких девочек? Ну и шлак! Как судя по этой статейке и ваш вкус к играм.
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
Алексей Холодов
13:52
Божечки, какой же купершлак....
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
Китя.
12:49
Ремастер выпустили гаманул бы.
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Китя.
12:32
Xbox Series S там Ryzen 3700 и видеокарта RX 6600. Автор какая RTX 5090 ?
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
Валентин Силантьев
12:29
Это получается у них квадратный метр хотели купить за 7,58 руб., а если цена в 7 раз выше округи, так это значит, что там квадратный метр земли стоит 1 рубль условно. А не слишком ли дёшево? В Челябин...
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
Димасик
12:24
Взяли 40, влили 30! 10 куда делись!) Все в шоколаде что ли?!)
SoftBank привлёк кредит в размере $40 млрд для инвестиций в OpenAI
Сергей Зинкевич
12:21
Там не здесь пыль убирать это не дома образивная прилипчивая токсичная.
Ученые предупреждают о рисках процесса колонизации Луны в ближайшее десятилетие
Димасик
12:18
Какая чушь в статье!)
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
Ky2ky
11:59
Как говорится лох не мамонт не вымрет. Хоть до нуля пусть падет.
Bitcoin упал до $66 000 на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter