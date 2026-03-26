Согласно новым данным, Россия находится в пятёрке мировых производителей, Китай — по-прежнему безоговорочный лидер в отрасли.

Последние данные Всемирной ассоциации производителей стали за февраль 2026 года рисуют картину рынка, переживающего глубокую трансформацию. Мировое производство стали демонстрирует незначительное снижение, но региональная динамика представляется более интересной.

Согласно последнему отчету Всемирной ассоциации производителей стали, мировое производство нерафинированной стали в феврале 2026 года достигло 141,8 млн тонн, что на 2,2% меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Организация отслеживает производство в 69 странах.

Снижение менее значительное, чем январское падение на 6,5% в годовом исчислении. Совокупные данные за первые два месяца года (298,2 млн тонн, снижение на 1,5%) свидетельствуют о том, что рынок ищет точку равновесия.

Данные показывают, что Китай сохранил свою позицию крупнейшего в мире производителя стали, с объемом производства 76,1 млн тонн в феврале 2026 года, что составляет 53,6% мирового производства. Однако это представляет собой снижение на 3,6% в годовом исчислении, что превышает среднемировой показатель. Масштабное сокращение производства в Китае, составившее приблизительно 2,8 миллиона тонн, способствовало общему глобальному спаду.

За тот же период производство в Индии увеличилось на 7,7% (13,6 миллиона тонн), а в США, благодаря инвестициям в инфраструктуру, — на 5,8% до 6,5 миллиона тонн. Динамика в других странах может указывать на отход Китая от его исторической роли как основного двигателя роста мирового спроса на сталь.

Что касается России, то за месяц зафиксировано снижение производства на 10,2%. Россия по-прежнему остается в числе основных производителей, с объемом производства в 5,0 млн тонн.

Очевидны проблемы в Европейском союзе, на долю которого приходится 6,9% мирового производства. Снижение на 3,6% оказалось хуже, чем в среднем по миру, что ставит европейских производителей стали в число регионов, наиболее испытывающих трудности в мире. Даже увеличение производства в Германии на 3,7% в годовом исчислении не помогло. Интересно, что производство в странах Европы, не входящих в ЕС, увеличилось на 3,6%, несмотря на то, что производство на Украине в январе сократилось на 16,4% в годовом исчислении, а в феврале — на 10,0%.