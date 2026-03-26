kosmos_news
Steelradar: В феврале мировое производство стали сократилось на 2,2% год к году
Согласно новым данным, Россия находится в пятёрке мировых производителей, Китай — по-прежнему безоговорочный лидер в отрасли.

Последние данные Всемирной ассоциации производителей стали за февраль 2026 года рисуют картину рынка, переживающего глубокую трансформацию. Мировое производство стали демонстрирует незначительное снижение, но региональная динамика представляется более интересной.
Изображение: нейросеть freepikСогласно последнему отчету Всемирной ассоциации производителей стали, мировое производство нерафинированной стали в феврале 2026 года достигло 141,8 млн тонн, что на 2,2% меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Организация отслеживает производство в 69 странах.

Снижение менее значительное, чем январское падение на 6,5% в годовом исчислении. Совокупные данные за первые два месяца года (298,2 млн тонн, снижение на 1,5%) свидетельствуют о том, что рынок ищет точку равновесия.

Данные показывают, что Китай сохранил свою позицию крупнейшего в мире производителя стали, с объемом производства 76,1 млн тонн в феврале 2026 года, что составляет 53,6% мирового производства. Однако это представляет собой снижение на 3,6% в годовом исчислении, что превышает среднемировой показатель. Масштабное сокращение производства в Китае, составившее приблизительно 2,8 миллиона тонн, способствовало общему глобальному спаду.
Фото: steelradar.comЗа тот же период производство в Индии увеличилось на 7,7% (13,6 миллиона тонн), а в США, благодаря инвестициям в инфраструктуру, — на 5,8% до 6,5 миллиона тонн. Динамика в других странах может указывать на отход Китая от его исторической роли как основного двигателя роста мирового спроса на сталь.

Что касается России, то за месяц зафиксировано снижение производства на 10,2%. Россия по-прежнему остается в числе основных производителей, с объемом производства в 5,0 млн тонн.

Очевидны проблемы в Европейском союзе, на долю которого приходится 6,9% мирового производства. Снижение на 3,6% оказалось хуже, чем в среднем по миру, что ставит европейских производителей стали в число регионов, наиболее испытывающих трудности в мире. Даже увеличение производства в Германии на 3,7% в годовом исчислении не помогло. Интересно, что производство в странах Европы, не входящих в ЕС, увеличилось на 3,6%, несмотря на то, что производство на Украине в январе сократилось на 16,4% в годовом исчислении, а в феврале — на 10,0%.

#россия #китай #производство #сталь #сталелитейная промышленность
Источник: steelradar.com
