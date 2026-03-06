Согласно новому исследованию физика из США, теоретически развитая цивилизация могла бы создать вокруг звезды, подобной нашему Солнцу, гигантскую энергетическую систему — сферу Дайсона.

Учёные, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, сосредотачиваются на так называемых техносигнатурах. Это признаки инженерной или промышленной деятельности, которые не могли возникнуть в результате естественных геологических или биологических процессов.

Изображение: нейросеть freepikНаиболее очевидным технопризнаком этого типа являются сферы Дайсона — гипотетические космические мегаструктуры, состоящие из роя более мелких космических аппаратов. Первоначально Фримен Дайсон предположил, что этот тип структуры должен полностью окружать звезду. Однако более поздние расчеты показывают, что сфера Дайсона должна быть подвижной структурой, состоящей из более мелких объектов.

Этот тип структуры связан с методом, предложенным советским астрофизиком Николаем Кардашевым для классификации гипотетических внеземных цивилизаций по количеству энергии, которую они могут использовать. Идея проста: чем больше энергии цивилизация может получить и контролировать, тем она более технологически развита.

Как сообщают СМИ со ссылкой на препринт на arXiv, физик Амирнезам Амири из Университета Арканзаса определил два типа звёзд, вокруг которых могли бы формироваться сферы Дайсона. Первый тип — это красные карлики, самый многочисленный тип звёзд в Млечном пути.

Ещё более интересны белые карлики, которые с точки зрения стоимости материалов являются ещё более привлекательными объектами для формирования сфер Дайсона. Это компактные, мёртвые остатки звёзд, которые стабильно излучают энергию в течение миллиардов лет. Таким образом, в теории у инопланетных цивилизаций мог бы быть долговременный источник энергии.

Итак, новое исследование показывает, что гигантская энергетическая система — сфера Дайсона — может быть построена вокруг далёких холодных и постепенно остывающих звёзд — красных и белых карликов.