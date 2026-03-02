При этом, может быть уменьшено количество пассажирских мест в салоне, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, отметив, что экономические показатели Ил-114 превосходят импортные аналоги.

Имея вместимость до 68 пассажиров, новый российский турбовинтовой Ил-114-300 предлагает улучшенную дальность полета, обновленную авионику и более низкие эксплуатационные расходы. Ожидается, что Ил-114-300 постепенно заменит Ан-24 и Ан-26, которые до сих пор составляют основу региональных авиапарков в некоторых арктических зонах России. Глава республики Якутия Айсен Николаев лично присутствовал при испытаниях Ил-114-300. По его словам, самолет может претерпеть ряд изменений для более эффективной эксплуатации в регионе. Источник изображения: ОАК

Не исключено, что Ил-114-300 могут переделать в пользу увеличения размеров багажного отделения. Такая конструкция больше подойдет для северных и арктических районов. Предположительно, для этого потребуется сократить количество пассажирских мест до 50–52. По словам главы республики, региональное правительство дало свои предложения по модификации машины с учетом особенностей Якутии.

Может быть интересно

Большую часть года воздушный транспорт в Арктике является единственным надежным средством перевозки пассажиров, почты и предметов первой необходимости между изолированными населенными пунктами.

Модифицированная конфигурация, пригодная для полетов в Арктике, потребует проверки конструкции и сертификации в условиях местной среды. Айсен Николаев также сказал, что Ил-114-300 по комфорту превосходит Ан-24. При этом, известно, что Ан характеризуются своей надежностью и способностью эксплуатироваться с плохо подготовленных взлетно-посадочных полос. Однако их обслуживание становится все более дорогостоящим, они менее экономичны с точки зрения расхода топлива, чем современные модели, и зависят от устаревающих цепочек поставок.

Глава Якутии отметил, что по экономическим показателям Ил-114 превосходят зарубежные аналоги. При этом новый самолет пока не сертифицировали для посадки на грунтовые полосы в летний период. Соответствующие контрольные пролеты запланированы на 2028 год.