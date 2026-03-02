The Atlantic сообщает, что один человек поставил крупную сумму денег на то, что администрация Трампа раскроет информацию относительно инопланетных цивилизаций к концу этого года

В последнее время пользуются популярностью платформы, позволяющие делать ставки на исходы будущих событий (политических, экономических, социальных). На этой неделе кто-то поставил в таком цифровом сервисе сотни тысяч долларов на то, что правительство США официально подтвердит существование внеземной жизни или технологий.

Изображение: нейросеть freepikИздание The Atlantic проанализировало данные с платформы Kalshi. Один трейдер поставил почти 100 000 долларов на то, что администрация Вашингтона раскроет информацию относительно инопланетных цивилизаций к концу этого года. Всего через тридцать пять минут появилась еще одна ставка, почти вдвое большая, скорее всего, от того же человека.

Рынки прогнозов (платформы, позволяющие делать ставки на исход будущих событий) не относятся к категории сервисов для азартных игр. Пользователи могут делать ставки на широкий спектр реальных событий — от результатов выборов до геополитических потрясений и количества постов Илона Маска в неделю. Крупные суммы денег, поставленные на раскрытие правды об НЛО, вызвали подозрения. Крупные ставки на платформе Kalshi идеально совпадают с ажиотажем вокруг этих тем. Триггером послужило интервью, взятое в середине февраля, в котором бывший президент Барак Обама (Barack Hussein Obama) прямо заявил, что «инопланетяне существуют».

Может быть интересно

Политик имел в виду чисто статистическую вероятность существования жизни в невообразимо обширном космосе, но для так называемых охотников за НЛО это стало неопровержимым доказательством того, что он видел тайные, неопровержимые свидетельства. Президент Дональд Трамп (Donald John Trump) решил воспользоваться этим общественным интересом и объявил, что поручит правительственным ведомствам рассекретить и опубликовать документы, касающиеся внеземной жизни и необъяснимых аномальных явлений.

Как отмечает The Atlantic, эти огромные ставки на платформе не были сделаны во время первоначального ажиотажа в СМИ сразу после заявлений политиков. Ставки были сделаны несколько дней спустя, когда эмоции несколько утихли, и никаких новых доказательств, подтверждающих теории о близких контактах третьего вида, не появилось. Также вызывает недоумение тот факт, что средства были влиты на рынок очень быстро, крупными траншами. Эксперт по рынкам прогнозирования Бен Шиндел считает, что этому нет логического объяснения. Он полагает, что эти безрассудные шаги могли быть делом рук совершенно неопытного инвестора с огромным избытком денежных средств.