Масштабная утечка на сайте компании раскрывает названия автомобилей, которые немецкий производитель готовит для американского рынка в 2027 модельном году

Издание Motor1 заметило, что на сайте BMW USA появились точные названия моделей 2027 года, которые ещё официально не были представлены. Благодаря этому уже можно узнать о грядущих новинках.

Изображение: нейросеть freepikПервая из них — BMW M2 xDrive, спортивное купе, в настоящее время доступное только с задним приводом. Мощность двигатели составляет 480 л.с., доступна версия с механической коробкой передач. В модельный ряд BMW 2027 года войдет M2 с полным приводом, который, хотя и оснащен автоматической коробкой передач, показывает улучшенный разгон, несмотря на дополнительный вес. Цена M2 xDrive неизвестна.

Автомобиль следующего поколения BMW 3 будет доступен как в варианте с двигателем внутреннего сгорания, так и в электрическом i3. Помимо спортивного M3, будут предложены как минимум три варианта – M350 xDrive с двигателем внутреннего сгорания, который заменит нынешний M340i xDrive, и электрические i3 40 xDrive и i3 50 xDrive.

Далее идёт iX3, электрический внедорожник, который в настоящее время доступен в версии 50 xDrive с батареей ёмкостью 108,7 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода 805 км. В будущем появятся iX3 40 sDrive (заднеприводный) и iX3 40 xDrive. Между тем, на сайте BMW USA упоминается iX4 40 xDrive. Стоит отметить, что другие утечки также раскрывают информацию о версиях M60 xDrive и M, которые, как ожидается, будут развивать мощность 800–1000 л.с.

BMW готовит новое поколение X5. Сообщается, что автомобиль будет запущен в США как с двигателем внутреннего сгорания X5 40 sDrive и как электромобиль iX5 60 xDrive. В утечке нет информации о M760i с 4,4-литровым V8, но, по предварительным данным, этот двигатель все равно будет доступен в будущем. На данный момент известна только версия 740i xDrive. Ниже приведён полный список моделей, случайно раскрытых BMW USA:

M2 xDrive,

M350 xDrive,

i3 40 xDrive,

i3 50 xDrive,

iX3 40 sDrive,

iX3 40 xDrive,

iX4 40 xDrive,

X5 40 sDrive,

iX5 60 xDrive,

740i xDrive.

Самой большой загадкой остаётся точная дата запуска. Также следует помнить, что речь идёт о моделях, предназначенных для рынка США, поэтому теоретически они могут появиться в Европе раньше. Сложно сказать, когда BMW официально представит эти модели. Некоторые варианты могут называться по-разному в Европе и США.