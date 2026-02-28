Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Motor1: BMW случайно опубликовала названия всех автомобилей 2027 года для рынка США
Масштабная утечка на сайте компании раскрывает названия автомобилей, которые немецкий производитель готовит для американского рынка в 2027 модельном году

Издание Motor1 заметило, что на сайте BMW USA появились точные названия моделей 2027 года, которые ещё официально не были представлены. Благодаря этому уже можно узнать о грядущих новинках.
Изображение: нейросеть freepikПервая из них — BMW M2 xDrive, спортивное купе, в настоящее время доступное только с задним приводом. Мощность двигатели составляет 480 л.с., доступна версия с механической коробкой передач. В модельный ряд BMW 2027 года войдет M2 с полным приводом, который, хотя и оснащен автоматической коробкой передач, показывает улучшенный разгон, несмотря на дополнительный вес. Цена M2 xDrive неизвестна.

Автомобиль следующего поколения BMW 3 будет доступен как в варианте с двигателем внутреннего сгорания, так и в электрическом i3. Помимо спортивного M3, будут предложены как минимум три варианта – M350 xDrive с двигателем внутреннего сгорания, который заменит нынешний M340i xDrive, и электрические i3 40 xDrive и i3 50 xDrive.

Может быть интересно

Далее идёт iX3, электрический внедорожник, который в настоящее время доступен в версии 50 xDrive с батареей ёмкостью 108,7 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода 805 км. В будущем появятся iX3 40 sDrive (заднеприводный) и iX3 40 xDrive. Между тем, на сайте BMW USA упоминается iX4 40 xDrive. Стоит отметить, что другие утечки также раскрывают информацию о версиях M60 xDrive и M, которые, как ожидается, будут развивать мощность 800–1000 л.с.

BMW готовит новое поколение X5. Сообщается, что автомобиль будет запущен в США как с двигателем внутреннего сгорания X5 40 sDrive и как электромобиль iX5 60 xDrive. В утечке нет информации о M760i с 4,4-литровым V8, но, по предварительным данным, этот двигатель все равно будет доступен в будущем. На данный момент известна только версия 740i xDrive. Ниже приведён полный список моделей, случайно раскрытых BMW USA:

  • M2 xDrive,
  • M350 xDrive,
  • i3 40 xDrive,
  • i3 50 xDrive,
  • iX3 40 sDrive,
  • iX3 40 xDrive,
  • iX4 40 xDrive,
  • X5 40 sDrive,
  • iX5 60 xDrive,
  • 740i xDrive.

Самой большой загадкой остаётся точная дата запуска. Также следует помнить, что речь идёт о моделях, предназначенных для рынка США, поэтому теоретически они могут появиться в Европе раньше. Сложно сказать, когда BMW официально представит эти модели. Некоторые варианты могут называться по-разному в Европе и США.

#сша #автомобили #bmw
Источник: motor1.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
13
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
+
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
1
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
В Новосибирске скоро представят генеральную схему развития городского метрополитена
+
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
6
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
+
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 3070 и RTX 5060 в ряде популярных игр
+
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
9
В США отказываются от использования ракет Vulcan из-за неполадок при запуске
+
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
3
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх
2
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
ComputerBase протестировали 19 актуальных видеокарт в Resident Evil Requiem
1
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
Новые кроссоверы «Москвич» моделей M70 и M90 показали общественности
+
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
4

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
44
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
31
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
7
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
+

Сейчас обсуждают

IRanPast
08:42
Лучше бы интел обеспечил совместимость серверных процессоров lga 1700 с материнками lga 1700. От жадности удавятся
Процессор Core 9 273PQE Bartlett Lake-S появился на плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex
Дмитрий Патрушев
08:35
У него чёткая ТN матрица 1080р
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Дмитрий Грани
08:31
И какое железо должно быть чтобы ХОТЯ БЫ 60 фпс выдавать? Не говоря уже о 200 300 в каком нибудь кс. Ты несешь чушь
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
~Valera~
08:15
То что у них называют ямами у нас называют отличной дорогой. Вот и вся разница!
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
serascer
07:33
Ну времена меняются, почему бы и нет. Когда игры делались под Интел и Нвидиа, большинство же устраивало такое.
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
ark-bak
07:14
Их просто так вернули?
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
ark-bak
07:13
Ну-ну, а вдруг передозировка?
В Минздраве допустили возможность создания заменяющей занятия в спортзале таблетки
ark-bak
07:10
Дык это ямы, это ещё хороший асфальт. Вот у нас ямы, так, оттуда и этот грузовичок не выберется.
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
TM1
06:55
В азарте работы или в рутине игры я иногда придвигаюсь к экранам ближе, чем обычное расстояние вытянутой руки. И с разрешением 2560х1440 сетка точек не появляется. 2К - то, что надо.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Никто Просто
06:48
Вот потом же удивляться почему же так вышло, что же могло пойти не так? А гах было разделить целую индустрию самсунга на мелкие независимые фирмы. Вот даже DS и samsung foundry независимые друг от дру...
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter