Издание Motor1 заметило, что на сайте BMW USA появились точные названия моделей 2027 года, которые ещё официально не были представлены. Благодаря этому уже можно узнать о грядущих новинках.
Первая из них — BMW M2 xDrive, спортивное купе, в настоящее время доступное только с задним приводом. Мощность двигатели составляет 480 л.с., доступна версия с механической коробкой передач. В модельный ряд BMW 2027 года войдет M2 с полным приводом, который, хотя и оснащен автоматической коробкой передач, показывает улучшенный разгон, несмотря на дополнительный вес. Цена M2 xDrive неизвестна.
Автомобиль следующего поколения BMW 3 будет доступен как в варианте с двигателем внутреннего сгорания, так и в электрическом i3. Помимо спортивного M3, будут предложены как минимум три варианта – M350 xDrive с двигателем внутреннего сгорания, который заменит нынешний M340i xDrive, и электрические i3 40 xDrive и i3 50 xDrive.
Далее идёт iX3, электрический внедорожник, который в настоящее время доступен в версии 50 xDrive с батареей ёмкостью 108,7 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода 805 км. В будущем появятся iX3 40 sDrive (заднеприводный) и iX3 40 xDrive. Между тем, на сайте BMW USA упоминается iX4 40 xDrive. Стоит отметить, что другие утечки также раскрывают информацию о версиях M60 xDrive и M, которые, как ожидается, будут развивать мощность 800–1000 л.с.
BMW готовит новое поколение X5. Сообщается, что автомобиль будет запущен в США как с двигателем внутреннего сгорания X5 40 sDrive и как электромобиль iX5 60 xDrive. В утечке нет информации о M760i с 4,4-литровым V8, но, по предварительным данным, этот двигатель все равно будет доступен в будущем. На данный момент известна только версия 740i xDrive. Ниже приведён полный список моделей, случайно раскрытых BMW USA:
- M2 xDrive,
- M350 xDrive,
- i3 40 xDrive,
- i3 50 xDrive,
- iX3 40 sDrive,
- iX3 40 xDrive,
- iX4 40 xDrive,
- X5 40 sDrive,
- iX5 60 xDrive,
- 740i xDrive.
Самой большой загадкой остаётся точная дата запуска. Также следует помнить, что речь идёт о моделях, предназначенных для рынка США, поэтому теоретически они могут появиться в Европе раньше. Сложно сказать, когда BMW официально представит эти модели. Некоторые варианты могут называться по-разному в Европе и США.