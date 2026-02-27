Стройка практически с нуля продолжалась всего восемь месяцев. Запуск серийного производства намечен на первую половину 2026 года.

В Санкт-Петербурге завершили строительство автомобильного завода для выпуска машин нового российского бренда Jeland (Джиленд). Масштабный проект реализуется «АГР Холдингом» совместно с китайской компанией Defetoo. Ожидается, что под маркой Jeland будут выпускаться кроссоверы (изначально запланирован выпуск моделей C5, C6 и C7), адаптированные для эксплуатации именно в России.

Источник изображения: «АГР» / agr.autoПроизводственные линии развернуты на базе бывших мощностях General Motors в Шушарах. Инженерам пришлось полностью переоснастить рабочие площади и создать с нуля технологическую инфраструктуру. Согласно «АГР», готовность предприятия — от начала монтажных работ до введения в эксплуатацию — была достигнута в рекордные сроки для отечественного автопрома, всего за восемь месяцев.

Изначально площадка не была оснащена никакой инженерной инфраструктурой. Первые монтажные работы начались в июне прошлого года. В ходе работ на предприятие было доставлено 600 контейнеров с оборудованием и технологическими системами. В начале 2026 года на заводе приступили к завершающей фазе наладки оборудования перед запуском полного цикла производства. Сварка компонентов автомобилей, окраска и сборка будет осуществляться непосредственно на заводе.

Ожидается, что на предприятии будет ежегодно производиться 100 000 автомобилей, а первый из них сойдет с конвейера уже через несколько месяцев. Для финальной проверки качества, ходовых характеристик, исправности всех систем у каждого сошедшего с конвейера кроссовера на заводе оборудован тест-трек.