Полиция использует программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы идентифицировать и выследить преступников, но после сбоя органы арестовали не того человека.

С помощью компьютерной программы системы распознавания лиц сотрудники полиции Великобритании идентифицировали и нашли предполагаемого грабителя. Но они арестовали не того человека из-за сбоя системы. Изображение: нейросеть freepikСообщается, что был задержан инженер-программист Алви Чоудхури. 26-летний житель Саутгемптон находился в тот день в доме своих родителей. После задержания молодому человеку пришлось провести в полицейском участке десять часов, прежде чем его отпустили.

Власти обвинили Алви Чоудхури в краже со взломом. Согласно The Guardian, его подозревали в краже 3000 фунтов стерлингов в Милтон-Кинсе, городе, расположенном более чем в 160 километрах от места жительства Чоудхури. При этом, он никогда не был в этом городе.

Ошибка произошла из-за сбоя в программном обеспечении, использованном для распознавания лиц. Автоматизированная программа приняла Чоудхури за другого человека. За исключением похожих кудрявых волос, на видеозаписи с камер наблюдения не было абсолютно никакого визуального сходства с тем человеком, заявил Чоудхури. Этот пример показывает, что люди становятся слишком зависимыми от несовершенных технологий.

У программного обеспечения действительно есть свои недостатки. Алгоритм, приобретенный Министерством внутренних дел Великобритании у немецкой компании, ежемесячно обрабатывает около 19 миллионов фотографий из национальной полицейской базы данных. Сотрудникам полиции предписано использовать информацию из программы в качестве улик, а не фактов, поскольку технология все еще допускает слишком много ошибок.

Между тем считается, что в России используется одна из самых масштабных в мире система распознавания лиц — она внедрена минимум в 68 регионах, охватывая более 1 млн камер (к 2030 году планируется увеличить до 5 млн). Для более эффективной работы системы накануне депутаты Государственной Думы внесли законопроект, предусматривающий административную ответственность за нахождение в общественных местах в одежде, которая затрудняет идентификацию личности по лицу.