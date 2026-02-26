Выручка американской компании Nvidia в последнем квартале выросла на 73 процента в годовом исчислении до 68,1 миллиарда долларов. Даже по сравнению с предыдущим кварталом выручка Nvidia увеличилась на 20 процентов, превзойдя ожидания Уолл-стрит. Квартальная прибыль подскочила на 94 процента, почти до 43 миллиардов долларов. Но акции упали в цене на внебиржевых торгах, прежде чем стабилизироваться.В текущем квартале Nvidia прогнозирует выручку в размере 78 миллиардов долларов, что значительно превышает оценки аналитиков, составлявшие около 73 миллиардов долларов. Чиповые системы компании стали ключевой технологией для развития ИИ.
Генеральный директор Дженсен Хуанг подтвердил на конференции с аналитиками, что мир вычислительной техники коренным образом трансформировался благодаря ИИ. Спрос на вычислительные мощности будет только расти. Финансовый директор Колетт Кресс признала, что Nvidia продолжает сталкиваться с проблемами в обеспечении достаточного производства чиповых систем. Часть высокой прибыли инвестируется в «циклические сделки», в рамках которых компания поддерживает разработчиков ИИ, которые затем приобретают чипы Nvidia.
СМИ отмечают, что на фондовых рынках растут опасения по поводу пузыря ИИ. Хотя Nvidia получает прибыль от масштабных инвестиций в технологическую индустрию, наблюдатели сомневаются, смогут ли окупиться огромные вложения в центры обработки данных для ИИ. Результаты Nvidia считаются барометром состояния всей индустрии ИИ. Последние данные показывают сохранение динамики. Однако сдержанная реакция инвесторов свидетельствует о неопределенности в отношении устойчивости бума.
Будущее Nvidia в Китае остается неопределенным. Хотя правительство США вновь разрешило продажу уменьшенных систем на базе чипов H200 за внушительную 25-процентную комиссию, остается неясным, позволит ли Пекин своим компаниям покупать эти чипы. Поэтому производитель чипов не включает в свои прогнозы потенциальный бизнес в Китае.
Кроме того, дефицит памяти замедляет игровой бизнес: быстрое расширение центров обработки данных вызывает проблемы в производстве микросхем памяти. Игровое подразделение, с доходом в 3,73 миллиарда долларов, не оправдало ожиданий. Именно этот сегмент изначально сделал Nvidia крупным игроком на рынке.