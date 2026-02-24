Большинство геймеров сталкивались с ситуацией, когда им необходимо было поставить онлайн-игру на паузу. Sony разработала соответствующую функцию для многопользовательского режима.

В однопользовательской игре всегда можно было поставить игровой процесс на паузу с помощью кнопки геймпада или клавиши клавиатуры. В многопользовательском режиме это не всегда было возможным. Поэтому разработчики PlayStation запатентовали так называемую систему «мягкой паузы» (soft pause) для видеоигр. Изображение: нейросеть freepikВ многопользовательском режиме игры используют внешние (удаленные) серверы, к которым подключаются геймеры. Если это командная игра, приостановка игрового процесса одним пользователем повлияет на других геймеров. В командных играх отход от консоли одного пользователя создает дисбаланс — меньшему количеству участников приходится побеждать большее количество соперников.

В патенте, поданном Sony, описывается специальная функция, так называемая «мягкая пауза», благодаря которой в определенный момент игру можно приостановить. Однако это решение не означает способ приостановки онлайн-игры для других геймеров.

Решение предполагает продолжение игры другими геймерами. В зависимости от игры, для активирующего функцию геймера режим будет вносить одно или несколько изменений, которые в конечном итоге окажут некое влияние на интенсивность игрового процесса.

Вместо полной остановки игрового процесса, нажатие кнопки паузы замедляет время, снижает сложность, добавляет вспомогательные функции, такие как автоприцеливание, или уменьшает интенсивность звукового и визуального сопровождения. В многопользовательском режиме игра для других игроков работает нормально.