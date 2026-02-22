Сайт Конференция
kosmos_news
Китай планирует второй запуск и возвращение ракеты-носителя Zhuque-3 на орбиту во втором квартале
Ракета дебютировала в конце прошлого года, но не все задачи испытаний были успешно выполнены. Испытание на многоразовое использование запланировано на четвертый квартал.

Китайская компания LandSpace готовится к проведению второго испытательного полета ракеты-носителя Zhuque-3. Она дебютировала в начале декабря 2025 года. Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. После успешного отделения сегментов верхняя ступень ракеты продолжила полет, достигнув околоземной орбиты. Была также предпринята попытка посадить первую ступень в специально отведенной зоне посадки, примерно в 390 км от космодрома, но этот этап испытаний не был завершен.Изображение: нейросеть freepikИз-за аномалии, возникшей на заключительном этапе посадки, ступень загорелась и ударилась о стартовую площадку. Команда оператора ракеты немедленно приступила к анализу полученных данных. Верхняя ступень оставалась на орбите, и её сход с орбиты был зафиксирован 30 января 2026 года. Объект, обозначенный как ZQ-3 R/B (весом около 11 тонн), отслеживался космическими агентствами разных стран.

В настоящее время LandSpace готовится ко второму испытательному полету ракеты Zhuque-3. По словам Эндрю Джонса, редактора отраслевого портала Space News, испытание состоится во втором квартале 2026 года. Если посадка нижней ступени на этот раз пройдет успешно, компания планирует провести еще один полет с использованием того же ускорителя в этом году.

Все указывает на то, что 2026 год станет периодом проверки фактической технологической зрелости программы Zhuque-3, особенно в отношении возвращения и многоразового использования первой ступени. Успешное завершение запланированных испытаний может значительно повысить способность Китая запускать полезные нагрузки на орбиту, как с точки зрения грузоподъемности, так и частоты запусков.

Система, разработанная LandSpace, призвана стать одним из столпов китайских стратегических спутниковых проектов, включая создание национальной мегагруппировки спутников «Гован». Сеть будет состоять примерно из 13 000 спутников связи. 

#китай #технологии #космос #ракета #landspace #статические испытания #zhuque-3
Источник: spacenews.com
