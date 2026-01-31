Сокращение бюджетных расходов – еще один удар по космическому сектору Великобритании.

В то время как остальная Европа вкладывает рекордные средства в космическую отрасли и свои собственные национальные исследовательские институты, Великобритания, похоже, делает шаг в противоположном направлении.

Вид с воздуха на британский научно-технологический центр. Изображение: payloadspace.com / Harwell HQСовет по научно-техническим разработкам правительства Великобритании (STFC) на этой неделе сообщил, что ему необходимо сократить расходы на 162 млн фунтов стерлингов к 2029-2030 финансовому году, чтобы привести их в соответствие с новым «ориентированным на результат подходом» в финансировании НИОКР в стране.

Британские исследователи в области астрономии, физики и ядерной энергетики, вероятно, больше всего пострадают от мер жесткой экономии, поскольку Великобритания стремится инвестировать в меньшее количество областей, где, по ее мнению, она может добиться успеха.

Исполнительный председатель STFC Мишель Доэрти (Michele Dougherty) направила письмо сообществу физиков и астрономов, заявив, что данные меры будут продолжением «прошлогоднего 15-процентного сокращения новых грантов». Доэрти оценила, что будущие расходы STFC, вероятно, составят около 70% от уровня 2024-2025 финансового года, и отметила, что сокращения затронут как будущие, так и уже реализуемые проекты.

«Последствия этого решения заключаются в том, что вы возьмете процветающую область, в которой Великобритания является мировым лидером, и значительно снизите ее статус. Вы также понесете человеческие потери, полностью вытеснив из сектора очень талантливых людей»., — сказал исполнительный директор Королевского астрономического общества Роберт Масси изданию Payload.

По словам Масси, часть проблемы связана с составом Министерства науки, инноваций и технологий и его подразделения по финансированию НИОКР: UK Research and Innovation (UKRI).