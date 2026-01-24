Сайт Конференция
kosmos_news
Microsoft оснащает Блокнот функциями искусственного интеллекта после обновления в Windows 11
Текстовый редактор популярен именно благодаря своей минималистичной функциональности. Однако с обновлением Windows Microsoft интегрировала несколько функций искусственного интеллекта, чтобы сделать Блокнот умнее.

Блокнот (Notepad) был представлен Microsoft в 1983 году и является стандартным компонентом операционной системы Windows с 1985 года. Текстовый редактор был популярен на протяжении десятилетий, в первую очередь благодаря своей простой функциональности. Как сообщает Windows Latest, Microsoft теперь оснащает его функциями искусственного интеллекта. Блокнот — это простой текстовый редактор, предназначенный для редактирования обычных текстовых файлов. Он предлагает базовые функции, такие как создание, открытие и сохранение файлов, а также копирование, вырезание, вставка и поиск содержимого. Ранее программа не поддерживала форматирование или изображения. Изначально Блокнот был разработан для быстрого создания заметок. Он также подходит для удаления форматирования из текста перед его вставкой в другое место. Хотя этот базовый принцип остался неизменным, теперь Блокнот предлагает значительно больше возможностей.

После недавнего обновления Windows 11 программа приветствует пользователей сообщением: «Ваш незаменимый текстовый редактор стал еще лучше». При использовании функции генерации текста с помощью ИИ, Блокнот отображает контент в потоковом режиме. Это означает, что сгенерированный текст появляется немедленно, а не только после завершения всего процесса генерации. Эта функция доступна не только на компьютерах Copilot+, но и на всех ПК под управлением Windows 11. Однако для её использования требуется учетная запись Microsoft.

Используя функции ИИ, пользователи могут создавать, переписывать или резюмировать текст. Это решение позволяет легко редактировать текст непосредственно в Блокноте, не влияя на его минималистичный интерфейс и низкое потребление ресурсов. Интеграция является необязательной. Отключение функций Copilot в настройках мгновенно скрывает их — перезапуск программы не требуется.

Кроме того, Блокнот в Windows 11 теперь также поддерживает Markdown: таблицы и базовое форматирование текста, такое как жирный и курсивный шрифт. В настоящее время Microsoft тестирует расширенный синтаксис Markdown, который, помимо прочего, позволяет создавать вложенные списки.

Пользователи также теперь могут зачеркивать текст, чтобы, например, отмечать задачи как выполненные. По словам Microsoft, это намеренно функция «легкого форматирования». При необходимости эти функции также можно легко отключить.

#microsoft #искусственный интеллект #windows #блокнот
Источник: windowslatest.com
