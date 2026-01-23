Согласно годовому отчету Ember, в 2025 году ветровая и солнечная энергия впервые впервые обеспечили 30% электроэнергии ЕС. Ископаемое топливо — только 29%

В 2025 году ветровая и солнечная энергия произвели рекордные 30% электроэнергии в ЕС, впервые превзойдя ископаемое топливо (29%), говорится в отчете European Electricity Review, опубликованном аналитическим центром Ember.

В отчете, который анализирует полные годовые данные о производстве и потреблении электроэнергии во всех 27 странах ЕС, показано, что на возобновляемые источники энергии приходится почти половина энергии ЕС (48%).

В отчете говорится, что «преимущество ветровой и солнечной энергии перед ископаемым топливом в 2025 году во многом обусловлено быстрым ростом солнечной энергетики. Производство электроэнергии от фотоэлектрических систем увеличилось более чем на одну пятую (+20,1%), достигнув рекордной доли в 13% энергетического баланса ЕС – больше, чем уголь или гидроэнергетика.

Отмечается, что эта тенденция широко распространена: во всех странах ЕС наблюдается ежегодный рост производства солнечной энергии благодаря буму в установке фотоэлектрических систем.

Может быть интересно

В докладе отмечается, что признаки структурных изменений наблюдаются по всему ЕС: в 2025 году ветровая и солнечная энергия в 14 из 27 стран произвели больше энергии, чем все ископаемые виды топлива вместе взятые. За пять лет их доля в ЕС увеличилась с 20% (2020 г.) до 30% (2025 г.), в то время как доля ископаемого топлива снизилась с 37% до 29%.

Авторы доклада отметили исторически низкие показатели использования угля в Польше и Германии. Добыча газа в ЕС увеличилась на 8% в 2025 году, главным образом за счет снижения производства гидроэнергии. Также отмечается, что часы пикового потребления газа способствовали резкому росту цен на электроэнергию, при этом средние цены в эти часы в ЕС выросли на 11% по сравнению с 2024 годом.