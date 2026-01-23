Сайт Конференция
kosmos_news
Ember: В ЕС ветровая и солнечная энергия впервые превзошли ископаемое топливо в электроэнергетике
Согласно годовому отчету Ember, в 2025 году ветровая и солнечная энергия впервые впервые обеспечили 30% электроэнергии ЕС. Ископаемое топливо — только 29%

В 2025 году ветровая и солнечная энергия произвели рекордные 30% электроэнергии в ЕС, впервые превзойдя ископаемое топливо (29%), говорится в отчете European Electricity Review, опубликованном аналитическим центром Ember.
В отчете, который анализирует полные годовые данные о производстве и потреблении электроэнергии во всех 27 странах ЕС, показано, что на возобновляемые источники энергии приходится почти половина энергии ЕС (48%).
 В отчете говорится, что «преимущество ветровой и солнечной энергии перед ископаемым топливом в 2025 году во многом обусловлено быстрым ростом солнечной энергетики. Производство электроэнергии от фотоэлектрических систем увеличилось более чем на одну пятую (+20,1%), достигнув рекордной доли в 13% энергетического баланса ЕС – больше, чем уголь или гидроэнергетика.

Отмечается, что эта тенденция широко распространена: во всех странах ЕС наблюдается ежегодный рост производства солнечной энергии благодаря буму в установке фотоэлектрических систем.

В докладе отмечается, что признаки структурных изменений наблюдаются по всему ЕС: в 2025 году ветровая и солнечная энергия в 14 из 27 стран произвели больше энергии, чем все ископаемые виды топлива вместе взятые. За пять лет их доля в ЕС увеличилась с 20% (2020 г.) до 30% (2025 г.), в то время как доля ископаемого топлива снизилась с 37% до 29%.

Авторы доклада отметили исторически низкие показатели использования угля в Польше и Германии. Добыча газа в ЕС увеличилась на 8% в 2025 году, главным образом за счет снижения производства гидроэнергии. Также отмечается, что часы пикового потребления газа способствовали резкому росту цен на электроэнергию, при этом средние цены в эти часы в ЕС выросли на 11% по сравнению с 2024 годом.

#европа #энергетика #ес #солнечная энергия #ветровая энергия
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

Waramagedon
17:17
не пиши о том чего не знаешь. двигатели могут выдержать попадание нескольких птиц и работать дальше, стреляют гусями/утками с ферм, чтоб тушки были чистые без дроби.
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
Данил Тамонин
16:52
Максимум что можно собрать с ддр3 это Xeon E5 2697v3 с анлоком турбобуста, это 14 ядер по 3.5ГГц, Haswell. И видеокарту уровня RTX 5070.
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
Китя.
16:44
Видео игр покажи где 5700X3D мощнее 14600KF. а то как верить тебе на слова.
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
32Влад32
16:24
Наверняка при лучшей оптимизации настроек графики можно было еще приподнять результаты. А если бы жадные корпорации не ставили искусственные препоны, то еще бы выше были показатели.
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
spoonch
16:18
Спасибо прочитаю, сегодня кстати прошить хотел выбирал камень между 5500 и 3700х в итоге 3700x выбрал себе )
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Евгений Ерохин
16:17
За 18к, Gigabyte b450m k и проц R5 5500 - биосы разные пробовал - вплоть до последнего - не помогло. Переставил MSI A520 с другого ПК - все без проблем работает. Кстати, в профильной теме по вид...
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Александр Асташов
15:57
Враньё 🤥
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
swr5
15:50
Не рассыпется. Есть множество случаев попадание птиц в двигатель во время полета самолета, конечно это ЧП - может быть разрушение лопаток и даже пожар.
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
lighteon
15:49
Уж лучше R9 290X, только без турбины, а то с турбиной без неисправности за 80 грелась Х) Хотя не факт, что была по карману этому пользователю, но в теории могла уже существовать...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Михаил Barash Андреев
15:49
Обычно тушками стреляют. Чтобы соответствовало плотности, массе живой птицы. Какой-то искусственный материал не даст такого результата, а в испытаниях надо учитывать результаты при реальном попадании ...
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
