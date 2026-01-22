При этом, глава государства провёл аналогию с покупкой США у России Аляски в 19-м веке

Президент России Владимир Путин не будет вмешиваться в спор вокруг Гренландии. «Это нас не касается совершенно», — заявил глава государства на заседании Совета национальной безопасности в Москве. США и Дания должны урегулировать этот вопрос между собой.

Напомним, президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) неоднократно обосновывал свои претензии на Гренландию, которая принадлежит Дании, якобы опасностью острову и всему арктическому региону со стороны России или Китая.

Владимир Путин напомнил, что у России есть опыт продажи арктических территорий США. В 1863 году Российская империя продала полуостров Аляска за 7,2 миллиона долларов. С учетом инфляции за десятилетия, эта сумма эквивалентна примерно 158 миллионам долларов, заметил Путин.

Президент также прокомментировал еще один актуальный международный вопрос: так называемый «Совет мира» (Board of Peace), инициированный Трампом. Россия готова заплатить за участие в этой инициативе вступительный взнос в размере одного миллиарда долларов, как того требует Трамп, – но только из средств, уже замороженных в США.

Путин еще раз подтвердил запланированную встречу с переговорщиком Трампа Стивом Уиткоффом.

По словам президента США, глава Кремля принял приглашение в «Совет мира», хотя сам Путин незадолго до этого заявил, что Москва все еще рассматривает это предложение. По его словам, российскому «Министерству иностранных дел поручено изучить представленные документы и проконсультироваться по этому вопросу со стратегическими партнерами». Путин поблагодарил Трампа за приглашение, но заявил, что Россия ответит только после ознакомления с документами.