Президент США заявил, что сформировал с НАТО основу соглашения по Гренландии. Он отказался от пошлин против стран Европы.

Одного заявления президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) оказалось достаточно, чтобы изменить курс нью-йоркских фондовых рынков. После самого резкого падения за три месяца теперь наблюдается рост.

В среду, 21 января, нью-йоркские фондовые рынки показали уверенный рост. Индекс S&P 500 вырос на 1,16% и завершил день на отметке 6875,61 пункта.

Индекс Nasdaq вырос на 1,18% и закрылся на отметке 23224,82 пункта. Промышленный индекс Доу-Джонса (DW) вырос на 1,21% и достиг 49077,23 пункта. Индекс волатильности VIX, после почти 20-процентного роста во вторник, упал более чем на 14%.

Все это произошло после худшей торговой сессии с октября, когда Nasdaq и S&P 500 потеряли более 2% каждый. Падение во вторник объяснялось эскалацией напряженности вокруг Гренландии, что привело к вероятности введения дополнительных пошлин на импорт из восьми европейских стран. Однако в среду, 21 января, президент США в своем характерном стиле отказался от этого решения.

Сначала Дональд Трамп написал, что решение по Гренландии с Европой будет достигнуто в течение «нескольких дней» и что США не будут применять силу для установления полного контроля над крупнейшим в мире островом. Затем Дональд Трамп написал, что не будет вводить дополнительные пошлины на Европу 1 февраля, которые были предназначены в качестве наказания за поддержку Дании в ее территориальном споре с США.

Заявление Дональда Трампа имело последствия не только для фондового рынка. Ранее ослабевший доллар начал восстанавливаться. Курс EUR/USD упал с более чем 1,17 до 1,1688 доллара. Цены на золото также снизились, достигнув ранее в тот же день нового исторического максимума. Важно отметить, что доходность 10-летних государственных облигаций США также упала, снизившись почти на 5 базисных пунктов.

Пока ничего не известно о каких-либо конкретных решениях ни по поводу пошлин, ни по поводу Гренландии. Этот спор может возобновиться в любой момент. Пока же рынки празднуют загадочную «деэскалацию», игнорируя тот факт, что источники геополитической напряженности остаются неизменными. Европа по-прежнему находится под давлением со стороны Вашингтона, который постепенно готовится к конфронтации с Китаем.