Операция «Абсолютная решимость» опиралась на подавляющую мощь авиации. Решающим фактором стала радиоэлектронная борьба (РЭБ)

Во время операции США «Абсолютная решимость» в Венесуэле самолет радиоэлектронной борьбы A-18G Growler, специализированный вариант Super Hornet, обеспечивал помехи и подавление систем ПВО. Эти средства необходимы для обмана радаров, нарушения связи и нейтрализации зенитных ракетных комплексов российского производства, включая варианты «Бук» и С-300. Об это пишут эксперты журнала National Security.

EA-18G GrowlerБлагодаря контейнерам РЭБ, обновленным базам данных и противорадиолокационным средствам, самолеты Growler, как сообщается, не позволили венесуэльской системе ПВО оказать существенное сопротивление. Операция завершилась без потерь среди американских самолетов. По мнению National Security, это значит, что современные американские силы могут уверенно действовать против эшелонированных систем ПВО российского производства.

Одной из наиболее важных систем, задействованных в миссии, был самолет, основная задача которого редко включает в себя применение оружия. Речь идет о A-18G Growler. Это особый вариант двухместного самолета F/A-18F Super Hornet, специально сконфигурированный с дополнительными кабелями во внутренней проводке для размещения комплекта внешних контейнеров радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это современный преемник самолета предыдущего поколения EA-6B Prowler, который широко использовался во Вьетнамской войне.

«Похоже, российская ПВО сработала не так уж хорошо, не так ли?», — заявил министр обороны США Пит Хегсет на мероприятии 5 января.

Его заявление касалось того факта, что большинство батарей зенитных ракетных комплексов Венесуэлы имеют российское происхождение. За прошедшие годы венесуэльские военные получили большое количество российских зенитных комплексов. По имеющимся данным, Венесуэла располагала 12 зенитными ракетными комплексами С-300, но неизвестно, сколько из них оставались в рабочем состоянии на момент атаки США. Те, которые ещё работали, были, как сообщается, подавлены самолётами EA-18G или уничтожены противорадиолокационными ракетами, наводящимися на радиолокационное излучение.