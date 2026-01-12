Согласно современным моделям, недавно обнаруженная структура в таком виде в настоящее время даже не должна была существовать.

Данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) в очередной раз заставляют астрономов пересмотреть временные рамки космической эволюции. Группа исследователей под руководством студента Даниэля Иванова из Питтсбургского университета обнаружила галактику, демонстрирующую удивительную зрелость.

Изображение спиральной галактики NGC 1300. Фото: NASAГалактика, получившая обозначение COSMOS-74706, существовала примерно через два миллиарда лет после Большого взрыва, что соответствует возрасту около 11,5 миллиарда лет. Примечательна не только её возраст, но и структура: это спиральная галактика с перемычкой (тип галактики, у которой в центре имеется вытянутая структура — перемычка или бар — из звёзд).

Эти структурные особенности, особенно центральная перемычка, считаются признаком развитой галактики. Как сообщает Universe Today, галактики обычно начинают развиваться как звёздные скопления с малым количеством пыли, прежде чем приобретать сложные формы. Тот факт, что такое явление произошло так рано в истории Вселенной, бросает вызов существующим теориям.

Даниэль Иванов представил результаты исследования 8 января на 247-й конференции Американского астрономического общества в Финиксе. Открытие основано на спектроскопических данных, которые обеспечивают значительно более высокую точность, чем наблюдения на основе изображений.

Спиральные галактики с перемычкой, к которым относится и наш Млечный Путь, характеризуются линейным скоплением звёзд, проходящим через центр. Эти перемычки играют центральную роль в жизненном цикле галактики. Они действуют как своего рода воронка, направляя газ из внешних областей в центр. Этот процесс питает сверхмассивную чёрную дыру в ядре и может одновременно подавлять звёздообразование в окружающем диске.

Текущий анализ COSMOS-74706 использует прямую спектроскопию с помощью инструментов JWST. Этот метод позволяет точно определить расстояние и химический состав без искажений, вызванных гравитационным линзированием. Теперь это открытие помогает исследователям сузить временные периоды, в которых формируются стабильные галактические структуры. Похоже, Вселенная «росла» быстрее, чем считалось ранее.