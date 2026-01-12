Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
Согласно современным моделям, недавно обнаруженная структура в таком виде в настоящее время даже не должна была существовать.

Данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) в очередной раз заставляют астрономов пересмотреть временные рамки космической эволюции. Группа исследователей под руководством студента Даниэля Иванова из Питтсбургского университета обнаружила галактику, демонстрирующую удивительную зрелость.
Изображение спиральной галактики NGC 1300. Фото: NASAГалактика, получившая обозначение COSMOS-74706, существовала примерно через два миллиарда лет после Большого взрыва, что соответствует возрасту около 11,5 миллиарда лет. Примечательна не только её возраст, но и структура: это спиральная галактика с перемычкой (тип галактики, у которой в центре имеется вытянутая структура — перемычка или бар — из звёзд).

Эти структурные особенности, особенно центральная перемычка, считаются признаком развитой галактики. Как сообщает Universe Today, галактики обычно начинают развиваться как звёздные скопления с малым количеством пыли, прежде чем приобретать сложные формы. Тот факт, что такое явление произошло так рано в истории Вселенной, бросает вызов существующим теориям.

Даниэль Иванов представил результаты исследования 8 января на 247-й конференции Американского астрономического общества в Финиксе. Открытие основано на спектроскопических данных, которые обеспечивают значительно более высокую точность, чем наблюдения на основе изображений.

Спиральные галактики с перемычкой, к которым относится и наш Млечный Путь, характеризуются линейным скоплением звёзд, проходящим через центр. Эти перемычки играют центральную роль в жизненном цикле галактики. Они действуют как своего рода воронка, направляя газ из внешних областей в центр. Этот процесс питает сверхмассивную чёрную дыру в ядре и может одновременно подавлять звёздообразование в окружающем диске.

Текущий анализ COSMOS-74706 использует прямую спектроскопию с помощью инструментов JWST. Этот метод позволяет точно определить расстояние и химический состав без искажений, вызванных гравитационным линзированием. Теперь это открытие помогает исследователям сузить временные периоды, в которых формируются стабильные галактические структуры. Похоже, Вселенная «росла» быстрее, чем считалось ранее.

#космос #астрономия #вселенная #галактика
Источник: universetoday.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
2
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
Швеция заказывает дистанционно управляемые турели Trackfire RWS для борьбы с БПЛА
+
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
1
МВД России дало инструкцию на случай, если вы стали жертвой фишинга
+
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
2
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Ученые впервые нашли убегающую сверхмассивную черную дыру, удаляющуюся от галактики на 3,6 млн км/ч
+
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
Компания Castelion продемонстрировала главе Минобороны США ​​новую версию пусковой установки PFAL
+
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
2
Origin Code представила элитные комплекты DDR5 с трехсекционной системой воздушного охлаждения
1
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
WCCFTech: На CES представили память DDR5 DDR5 на 256 ГБ и 8000 МТ/с с тремя вентиляторами на планке
2
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
9
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
3
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
30
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
25
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
6
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
1
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
2
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
+

Сейчас обсуждают

Vito Vago
13:39
Linux использовал, когда то, для ознакомления. Хватило. Выше писал для чего он применяется. На Windows, начиная с XP, лицензии. Сейчас установлена Windows 11 Pro, 25H2, сборка ОС 26200.7462. Имею для ...
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Владимир
13:37
А рабочие столы у меня в основном такие, но их очень много. )))
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
13:36
Те кто буллингом других занимаются. В своём глазу бревна не видят, а в чужом соринку замечают.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Владимир
13:35
Я сижу на Debian со времён Lenny. Возможно ты в то время только начал под стол пешком ходить, а возможно ты ещё даже в проекте не был.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Ezdiumno ru
13:35
Надеюсь наши уже создают нечто подобное - маленькая ракета + универсальная установка запуска или уже создали на основе опыта СВО. Ибо, как ни крути, новые войны - это войны дронов. Танки, бронемашины,...
Нехватка ОЗУ заставляет Sony делать ставку на аксессуары для PS5 вместо выпуска PlayStation 6
Китя.
13:34
Владимир получается не порядочный человек. при этом меня обвинял что скрины который я выкладывал в воровстве. но при этом не показал от куда я их спер фу-фу-фу.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
13:31
Да нет у него "Владимира" аттестата, он школу со справкой окончил. Поэтому и не показывает.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
13:30
И это ЧМО "Владимир" с фейковым скрином ещё кого то смеет обвинять, в том в чём сам грешен.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
13:25
Защеканочка она балабольская.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Vito Vago
13:24
И сколько они стоят, полноценные?
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter