Мощность извержения астрономы сравнили со взрывом 10 квинтиллионов водородных бомб в секунду

Исследовательская группа под руководством Калифорнийского университета обнаружила массивное извержение в галактике VV 340a. Как сообщают учёные в журнале Science, сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики испускает поток чрезвычайно горячего газа с энергией почти невообразимых масштабов.

Художественное изображение визуализирует выброс струи из черной дыры VV 340a, основанное на данных телескопов Джеймса Уэбба. Источник: Обсерватория КекаДжастин Кадер, ведущий автор исследования и научный сотрудник американского университета, сравнивает высвобождаемую энергию со взрывом 10 квинтиллионов водородных бомб в секунду. Это открытие стало возможным только благодаря объединению данных с различных высокопроизводительных телескопов, особенно с космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).

Галактика VV 340a, расположенная примерно в 450 миллионах световых лет от Земли, находится на ранней стадии слияния с другой галактикой. Хотя такие взаимодействия часто стимулируют звездообразование, здесь, по-видимому, происходит обратное. Струя материи, исходящая из чёрной дыры, действует как галактический пылесос, выбрасывая из галактики газ, необходимый для образования новых звёзд. Наблюдения показывают, что этот процесс оказывает огромное влияние на эволюцию галактики и резко ограничивает её способность к образованию новых звёзд.

Особенностью этой струи является её структура, которую астрономы описывают как «прецессию». Подобно игрушечному волчку, который начинает колебаться непосредственно перед падением, струя неуклонно меняет направление в течение тысячелетий. Это вращательное движение обеспечивает захват и нагрев значительно большего количества материала вблизи галактического ядра, чем это было бы в случае стабильного прямого луча. Хотя это явление было известно теоретически, оно никогда ранее не было задокументировано в таком масштабе на протяжении тысяч световых лет в дисковой галактике.

Материал, сталкиваемый со струей, нагревается до экстремальных температур и ионизируется, образуя то, что известно как корональный газ. Эта высокоэнергетическая плазма обычно обнаруживается только в непосредственной близости от горизонта событий чёрной дыры. Однако в галактике VV 340a это светящееся облако простирается более чем на 9000 световых лет в космос. Это расстояние в 30 раз превышает типичные наблюдения подобных газов и подчеркивает невероятную силу извержения.