kosmos_news
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
Министерство обороны Австрии объявило о планах модернизации на 2026 год: армия получит новые танки, вертолеты и грузовики.

Министерство обороны Австрии объявило о планах модернизации на 2026 год. В соответствии с многолетним планом развития, закупки запланированы в областях оснащения, мобильности, защиты, управления и контроля, а также инфраструктуры. В приоритете грузовики, вертолеты и танки. О планах Минобороны 11 января рассказало местное издание Krone.
Ключевым моментом, по данным министерства, является повышение логистической устойчивости. Всего будет закуплено 855 военных вездеходов для обновления существующего парка грузовиков. Они призваны стать основой военной мобильности и имеют решающее значение для ликвидации последствий стихийных бедствий, оперативной поддержки и национальной обороны. Также планируется закупка новой камуфляжной формы.

«Если мы хотим защитить мир, свободу, население и нейтралитет, то нам нужны боеспособные вооруженные силы. В вопросах безопасности нашей страны компромиссов быть не может», — пояснила министр обороны Клаудия Таннер.

Бронированные системы включают девять модернизированных боевых машин пехоты «Улан» (австрийское обозначение машины KSPz-90.), 16 модернизированных основных боевых танков «Леопард» и 28 новых колесных бронированных машин Pandur («Пандур»). В области авиационной поддержки запланирована поставка первых двенадцати многоцелевых вертолетов AW169M и передача двух дополнительных модернизированных вертолетов S-70 Black Hawk.

Наряду с закупками, в 2026 году также будут реализованы инфраструктурные проекты, включая завершение или начало строительства нескольких новых казарм и спортивных сооружений, а также их реконструкцию. Планируется завершение ключевых проектов в области энергетики, коммунального хозяйства и железнодорожного сообщения в ряде районов.

#военная техника #танки #бмп #австрия #улан
Источник: krone.at
