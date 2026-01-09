В 2025 году на незаконные криптокошельки поступило свыше $154 млрд — показатель вырос на 162% по сравнению с 2024. Причина: санкции в отношении компаний и стран.

Аналитическая компания Chainalysis, специализирующаяся на блокчейне, 8 января опубликовала новые данные о преступлениях, связанных с криптовалютами. В 2025 году на незаконные адреса была переведена рекордная сумма в 154 миллиарда долларов — в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. Это объясняется ростом торговли криптовалютами странами, находящимися под санкциями.

Ежегодный «Отчет Chainalysis о преступлениях, связанных с криптовалютами» предоставляет надежную базу данных о преступном использовании криптовалют. Анализы последних лет показали, что биткоин и другие криптовалюты используются для незаконной деятельности лишь в незначительной степени.

В предварительных данных за весь 2025 год аналитическая компания указывает на значительный рост незаконных транзакций. Официальный «Отчет о криптопреступности» ожидается в феврале. Стоимость криптовалют, полученных преступными группировками, достигла 154 миллиардов долларов в 2025 году – новый рекорд. В течение трех предыдущих лет эта цифра колебалась лишь между 50 и 60 миллиардами долларов. Стоимость криптовалют, ежегодно получаемых незаконными адресами (с разбивкой по видам преступлений). Источник: ChainalysisКак показывает представленный график, этот рост в первую очередь обусловлен уклонением от санкций. Согласно данным Chainalysis, в 2025 году объем криптовалют, полученных подсанкционными организациями, увеличился на 694%. Но даже без этого изменения общий объем в 2025 году все равно бы вырос, поясняет аналитическая компания.

Такие страны, как Венесуэла, Россия и Иран, все больше полагаются на биткоин и стейблкоины в международной торговле. Chainalysis также отметила рост хакерской активности со стороны Северной Кореи, новую тенденцию в китайских мошеннических сетях и использование криптовалют террористическими организациями «в беспрецедентных масштабах». Тем не менее, финансирование терроризма составляет лишь очень небольшой процент от общего объема преступных транзакций.

В отчете также говорится, что эти цифры представляют собой лишь консервативную оценку, поскольку они основаны исключительно на незаконных адресах, выявленных на данный момент.