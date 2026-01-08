Тонкий, гибкий датчик в виде пластыря измеряет артериальное давление с помощью ультразвука, генерируемого пьезоэлектрическим кристаллом.

Несмотря на наличие цифровых устройств с батарейным питанием, измерение артериального давления остается довольно утомительным процессом. Было бы гораздо удобнее, если бы носимое устройство непрерывно отслеживало артериальное давление, что также позволило бы выявлять некоторые заболевания на ранней стадии.

Ультразвуковой датчик под микроскопом. Источник: KIMM

Исследовательская группа Корейского института машиностроения и материалов (KIMM) разработала новый носимый датчик, который может непрерывно и неинвазивно измерять артериальное давление. Согласно пресс-релизу, он может произвести прорыв в мире интеллектуальных устройств и повседневных носимых медицинских устройств.

Устройство KIMM основано на ультразвуковом датчике с так называемым пьезоэлектрическим кристаллом PMN-PT. Благодаря пьезоэлектрическому эффекту в некоторых материалах при их механической деформации генерируется напряжение. Устройство основано на гибком полиимидном пластыре толщиной всего 0,5 миллиметра, в который с помощью недавно разработанного процесса склеивания встроены электрические компоненты.

Пьезоэлектрический кристалл генерирует внутри пластыря ультразвук частотой 6,0 МГц, который проникает в кровеносные сосуды. Затем датчик анализирует отраженные эхо-сигналы для измерения диаметра сосуда и расчета артериального давления. Это решение также работает для сосудов, расположенных глубоко под поверхностью кожи.

Традиционные ультразвуковые датчики слишком жесткие для использования в носимых устройствах. Такие устройства, как Apple Watch, могут только предупреждать о высоком кровяном давлении с помощью своих датчиков, но не могут измерять фактическое давление.

Исследовательская группа протестировала свой новый датчик на модели с искусственной кожей. Погрешность измерения составила ±4 мм рт. ст. для систолического значения и ±2,3 мм рт. ст. для диастолического значения.

В идеале систолическое значение, то есть давление при сокращении сердца, должно быть менее 120 мм рт. ст. Диастолическое значение, измеренное при расслабленном сердце, должно быть ниже 70 мм рт. ст., согласно определению Европейского общества кардиологии 2024 года. Клинические стандарты допускают максимальную погрешность измерения ±5 мм рт. ст. Таким образом, новый датчик является одним из самых точных в своем роде. Следующим шагом станет тестирование устройства на людях.