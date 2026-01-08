Румынии необходимо не менее 90 вертолетов. Сумма сделки может составить 1 млрд евро.

Связи между Airbus Helicopters и Aeronautică Română (IAR) восходят к 1970-м годам, когда Франция разрешила Румынии, тогдашнему члену Варшавского договора, собирать вертолеты Alouette III (или IAR-316) и Puma (или IAR-330) для своих вооруженных сил. В 2016 году отношения между двумя компаниями еще больше укрепились с открытием нового завода в Брашове, специализирующегося на производстве вертолетов H215. В октябре прошлого года Раду Мируцэ, тогдашний министр экономики (с тех пор перешедший в Министерство обороны), уточнил, что румынский Генеральный штаб не хочет приобретать H215M, а заинтересован в H225M Caracal. Этот вертолет более функциональный благодаря современной конструкции. Проблема заключалась в том, что Airbus Helicopters не предлагал лицензию, позволяющую местной промышленности собирать этот тип вертолетов.

Тем не менее, выбор военных в пользу H225M был одобрен румынским правительством. Именно это утверждает специализированный сайт Defense Romania, ознакомившись со списком техники, которую Бухарест планирует приобрести благодаря кредитам в размере 16,7 млрд евро, предоставленным Европейской комиссией по очень выгодной ставке в рамках финансового инструмента SAFE (Security Action for Europe). В отчете упоминается бюджет в 1 млрд евро на приобретение не только вертолетов H225M Caracal, но и 7-тонных транспортных вертолетов H175. Количество приобретаемых летательных аппаратов не уточняется.

Defense Romania пишет, что «на данном этапе главный вопрос, который остается открытым, заключается в том, будет ли сделка включать производство H225M в Румынии или нет». И, конечно же, какую роль сыграет румынская оборонная промышленность в будущей программе закупок. Кредита в один миллиард евро, предоставленного SAFE, очевидно, будет недостаточно для заказа 90 вертолетов, которые, как сообщается, необходимы румынским вооруженным силам.

Тем не менее, румынский сайт указывает, что американская компания Lockheed Martin предлагает Бухаресту вертолеты Black Hawk. И это несмотря на то, что они производятся в Польше ее местным дочерним предприятием PZL Mielec.