В 2023 году армия США объявила о решении отказаться от проекта модернизации танка Abrams до стандарта M1A2 SEP V4, чтобы лучше финансировать разработку новой модели, получившей название M1E3. Цель состояла в том, чтобы ввести его в строй к 2028 году.

Эта амбициозная цель находится на пути к достижению. В октябре компания General Dynamics Land Systems (GDLS) объявила, что прототип M1E3 Abrams будет поставлен армии США в 2026 году. В конечном итоге он был поставлен раньше, чем ожидалось, поскольку его испытания вот-вот начнутся. Именно об этом 6 января объявила армия США в социальных сетях.

«Разработанный компанией Roush с учетом опыта, полученного в ходе предыдущих мероприятий по снижению рисков, танк демонстрирует нашу приверженность скорости, маневренности и решениям, ориентированным на солдата», — говорится в заявлении армии США.

Для ускорения процесса производителю было предложено использовать «все, что юридически и морально приемлемо» и «прекратить попытки управлять всеми рисками, пока они не будут устранены, потому что некоторые из них всегда будут».

Разработанный с открытой архитектурой для непрерывного развития, M1E3 оснащен 120-мм гладкоствольным орудием, дистанционно управляемой башней, системой автоматической зарядки, передвижной пусковой установкой боеприпасов и гибридной силовой установкой.

Его сильные стороны — это «продвинутая интеграция программного обеспечения, повышенная мобильность и непревзойденная смертоносность». Ожидается, что он легче, чем M1A2 Abrams, и будет лучше защищен, особенно от атак сверху (например, от дистанционно управляемых боеприпасов, беспилотников с FPV-камерами и некоторых противотанковых ракет).

Поставка этого прототипа M1E3 «демонстрирует способность быстро применять полученные уроки и предоставлять солдатам передовые технологии быстрее, чем когда-либо прежде», подчеркнули в армии США. Испытания начнутся в начале 2026 года.