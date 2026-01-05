Сайт Конференция
kosmos_news
WSJ: Китайские нефтяные танкеры изменили курс на Африку после эскалации конфликта США и Венесуэлы
Танкеры изменяют курс после ударов США по Венесуэле и захвата Мадуро, сообщила газета The Wall Street Journal.

Танкер «Thousand Sunny», который с декабря ходил под китайским флагом в Венесуэлу за сырой нефтью, изменил курс после нападения США на эту страну и теперь направляется в Нигерию, согласно данным Marinetraffic, которые показывают текущее местоположение судов.
Другой супертанкер, «Xing Ye», который в начале января находился у берегов Французской Гвианы, по-видимому, ожидая развития событий, теперь медленно удаляется от южноамериканского континента, направляясь на восток, в сторону Гвинейского залива.

Незадолго до субботней военной операции в Венесуэле Соединенные Штаты ввели санкции против еще четырех танкеров, поставляющих венесуэльскую сырую нефть в Китай: «Della», «Nord Star», «Rosalind» и «Valiant». Из этих четырех судов только зарегистрированное в Гвинее судно «Rosalind» все еще находится в водах Карибского моря, между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго. По данным Wall Street Journal, остальные суда отказались от попыток добраться до Венесуэлы, и два направляются к западному побережью Африки.

В течение многих лет Китай был крупнейшим получателем венесуэльской нефти, закупая более 90% экспорта страны. Несмотря на санкции США, введенные в отношении венесуэльской нефти в 2019 году, Пекин инвестировал в нефтяные месторождения Венесуэлы.

Еще в августе 2025 года агентство Reuters сообщило, что частная компания China Concord Resources Corp. намерена инвестировать более 1 миллиарда долларов в два нефтяных месторождения на озере Маракайбо в этой южноамериканской стране к концу 2026 года.

Нигерия, обладающая крупнейшими запасами нефти в Африке, оцениваемыми почти в 40 миллиардов баррелей, может извлечь выгоду из свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Нигерия ежегодно увеличивает продажи нефти Китаю, который также является ее основным получателем. В 2024 году этот экспорт достиг более 768 миллионов долларов, а только в октябре 2025 года — почти 70 миллионов долларов, согласно данным платформы COMTRADE.

#сша #китай #нефть #венесуэла #танкеры
Источник: wsj.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter