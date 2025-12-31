kosmos_news
В Литве ведутся работы по укреплению мостов на границе с Россией и Беларусью
Сообщается, что мосты, расположенные вблизи границы с Россией и Беларусью, оснащают специальными инженерными конструкциями для крепления взрывчатки.

Вооруженные силы Литвы проводят работы по укреплению мостов у границы с Беларусью, устанавливая специальные инженерные сооружения для размещения взрывчатых веществ. Эти работы являются частью более широкого плана по созданию линии обороны Балтийского моря вдоль границ с Россией и Беларусью.
Как сообщало литовское общественное радио и телевидение LRT, жители заметили одновременное проведение строительных работ на нескольких мостах у белорусской границы. Пресс-секретарь Вооруженных сил подтвердил, что эти работы проводятся в рамках мер по укреплению, согласованных в июле прошлого года.

Выбранные мосты и дороги учитывают естественные препятствия рельефа и их стратегическое значение для системы обороны страны. В случае вооруженного конфликта эти мосты могут быть быстро взорваны. Кроме того, созданы десятки пунктов хранения противотанковых заграждений и других барьеров; вдоль ключевых дорог высаживаются деревья, а также углубляются дренажные канавы для создания дополнительных противотанковых рвов и заграждений.

Литовские власти подчеркивают, что подготовка носит долгосрочный и оборонительный характер, вдохновленный, среди прочего, многолетней практикой Финляндии, которая на протяжении десятилетий поддерживает аналогичные решения на своей границе с Россией.

Литовские официальные лица заверяют, что эти действия не направлены на то, чтобы вызвать панику среди жителей приграничных муниципалитетов. Они подчеркивают приверженность НАТО и ее партнеров защите литовской территории, призывая к рациональному подходу к безопасности. Аналогичные меры по укреплению также предпринимаются в других прибалтийских странах, а также в Польше и Финляндии.

Эстония предприняла аналогичный шаг в августе этого года. К концу 2025 года власти Таллина планировали построить 28 бункеров и несколько складов для техники и боеприпасов на границе с Российской Федерацией.

#россия #нато #беларусь #белоруссия #оборона #литва #линия обороны
Источник: lrt.lt
