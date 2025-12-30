В израильском военном ведомстве уточнили, что система предназначена для перехвата и уничтожения реактивных снарядов, ракет малого радиуса действия и БПЛА.

Система ПРО на основе лазерного оружия «Железный луч» официально поставлена в состав Армии обороны Израиля. Она дополнит многоуровневую систему противовоздушной обороны страны.

Фото: RafaelСистема «Железный луч» будет интегрирована в многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля и дополнит системы ближнего действия «Железный купол», среднего действия «Праща Давида» и дальнего действия «Стрела». В конечном итоге она будет использоваться для перехвата беспилотников и ракет.

Согласно пресс-релизу компании Rafael (основного производителя), «Железный луч» — это мощная лазерная система, используемая для борьбы с различными воздушными атаками. Она оснащена усовершенствованным лазерным источником и электрооптической системой наведения. Работа координировалась израильскими государственными ведомствами, и помимо компании Rafael, в проекте также участвовали Elbit Systems, SCD и Shafir Systems.

«Это только начало технологической революции. Даже продолжая производство, мы уже разрабатываем системы обороны следующего поколения для наземного и воздушного применения», — сказал представитель Министерства обороны Израиля на презентации системы.

Генеральный директор Rafael Юваль Штайниц заявил, что «начинается эра противоракетной обороны с использованием высокоэнергетических лазеров». По его словам, Израиль стал первой страной в мире, внедрившей лазерную систему для перехвата ракет и снарядов. Это достижение стало возможным благодаря уникальной технологии адаптивной оптики Rafael, глобальному научному прорыву. Компания Rafael разработала и возглавила этот новаторский проект — от концепции до реализации — «в рамках своей давней ответственности за укрепление и расширение научно-технического превосходства Государства Израиль».

«Железный луч» является частью более широкого семейства лазерных систем Rafael, в которое также входит более легкая система Lite Beam, предназначенная для защиты наземных сил. Системы с лазерным наведением характеризуются очень низкой стоимостью выстрела (поражение одной цели), порядка нескольких долларов, очень высокой точностью и отсутствием необходимости пополнения боеприпасов, хотя их эффективное использование требует соблюдения определенных условий.