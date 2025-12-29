Сильнейший шторм обрушился на Финляндию вечером 27 декабря.

В субботу вечером, 27 декабря, более 166 000 домохозяйств и предприятий в Финляндии остались без электричества после шторма и ураганных ветров. По данным метеорологической службы, это худшая ситуация за текущее десятилетие.

Самые сильные порывы ветра (более 36 метров в секунду) были зафиксированы на западном побережье Финляндии между городами Раума и Вааса. Поваленные деревья повредили линии электропередач во многих районах по всей стране. По словам поставщиков электроэнергии, ремонт может продолжиться до следующей недели.

В северной Финляндии из-за сильных порывов ветра были приостановлены полеты в Лапландии. В аэропорту Китилла произошла опасная ситуация, когда два самолета, в том числе прибывший из Женевы (со 150 пассажирами на борту), выехали за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб из-за сильного бокового ветра, ледяного дождя и мокрого снега. По данным экстренных служб, никто не пострадал, но из-за суровой погоды оператору аэропортов Finavia пришлось приостановить работу в регионе, в том числе в аэропортах Ивало и Рованиеми.

После того, как шторм пройдет, в Финляндию придет холодный арктический воздух, и, по прогнозам метеорологической службы, к концу года температура в районе Хельсинки опустится до минус 10°C, а в Лапландии — до минус 35°C.