За шесть букв логотипа «Whisen» (линейка LG) продавец в ломбарде предположительно получил $500.

Старый кондиционер LG, выпущенный более 20 лет назад, внезапно стал востребован в Южной Корее после того, как вирусное видео якобы показало, что логотип бренда сделан из чистого золота.

Всплеск спроса был спровоцирован блогером Рингринг Унни, владелицей ювелирного магазина в Сеуле, которая опубликовала видео о покупке.

Золото принес в магазин покупатель, приобретший кондиционер в 2005 году. Он сказал, что логотип со словом «Whisen» находился на передней панели устройства и рекламировался как «сделанный из золота». (Whisen — это линейка инновационных кондиционеров от LG.) Анализ владелицы ювелирного магазина подтвердил, что золото настоящее.

Шесть букв вместе весили «чуть меньше дона», корейской единицы веса золота. Один дон равен 3,75 граммам. В пересчете золото стоило около $500. В 2005 году, когда был куплен кондиционер, дон стоил около $50. Такая нынешняя цена драгметалла связана с резким ростом цен на золото, особенно в последние годы.

Согласно сообщению в Straits Times, компания LG Electronics объяснила, что в 2005 году была продана ограниченная серия из 10 000 кондиционеров Whisen с золотыми логотипами. Причиной назвали празднование статуса «самого продаваемого в мире бренда кондиционеров» на тот момент.

Видео набрало более миллиона просмотров, после чего, согласно сообщению Straits Times, все больше людей стали целенаправленно искать старые кондиционеры Whisen. В социальных сетях пользователи заявили, что проверят у своих родственников, не осталось ли у кого-нибудь еще таких кондиционеров.