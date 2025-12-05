Об этом заявили в правительстве Германии на запрос партии "Зеленых"

Российские разведывательные спутники ежедневно пролетают над территорией Германии, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung. Соответствующая новость опубликована после заявления министра Писториуса об активности российских спутников системы «Луч» и «Олимп».

Немецкая ежедневная газета цитирует ответ правительства на парламентский запрос партии «Зеленых». Имеющаяся информация указывает на то, что в настоящее время ежедневно происходит не менее десятка пролётов аппаратов. В последние годы также сообщалось о нескольких случаях помех европейским и немецким спутникам.

Правительство Германии отказалось отвечать на несколько вопросов партии «Зеленых», сославшись на соображения безопасности. Информация была опубликована спустя несколько месяцев после предупреждения министра обороны Германии Бориса Писториуса, который упомянул российские спутники системы «Луч» и «Олимп». Он заявил, что Россия и Китай в последние годы нарастили свой космический потенциал и могут нарушить работу спутников.

Кроме того, в ноябре Германия опубликовала свою первую в истории стратегию космической безопасности. В документе излагается, как Берлин будет расширять оборонный потенциал в космосе. Среди опасностей упоминаются действия России, включая разработку противоспутникового оружия, способного доставлять ядерные боеголовки. Также упоминается деятельность Китая.