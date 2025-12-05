Весной 2026 года ожидается выход iPhone 17e, бюджетной версии текущего семейства смартфонов Apple

В сентябре этого года Apple выпустила iPhone 17, включая версии Air и Pro. Выпуск более доступного iPhone 17e теперь запланирован на весну 2026 года. В последние недели появилось много предположений о том, как он будет выглядеть и функционировать по сравнению со своим предшественником, iPhone 16e. Новая утечка, опубликованная южнокорейским порталом The Elec, раскрывает ключевую особенность дизайна. Ожидается, что iPhone 17e будет иметь значительно более узкие рамки, чем iPhone 16e. iPhone 17 Pro

Несмотря на более узкие рамки, проверенная временем OLED-панель предшественника осталась прежней. Таким образом, производительность дисплея не улучшилась, но обновлённый дизайн приближает бюджетную модель к современным топовым моделям 17-й серии. Хотя iPhone 16e был мощнее своих предшественников, его дизайн выглядел устаревшим по сравнению с более дорогими телефонами 16-й серии. Согласно отчёту The Elec, iPhone 17e не будет поддерживать ProMotion. Эта новость не слишком удивляет, но наглядно демонстрирует, чем бюджетная версия отличается от стандартной модели.

Предыдущие утечки предполагали, что iPhone 17 может быть оснащён так называемым «динамическим островом» (Dynamic Island), который заменит классический вырез в дисплее. Вырез, представляющий собой фиксированную полоску в верхней части дисплея, был стандартным до iPhone 14. Затем его заменил «динамический остров», который выдвигается одним нажатием и позволяет пользователям управлять приложениями.

В отличие от более дорогих аналогов, iPhone 16e имел вырез. Если в iPhone 17e действительно используется «динамический остров», он также будет соответствовать современному дизайну серии iPhone 17. Сообщается, что iPhone 17e отличается от предшественника не только визуально, но и внутри. Ожидается, что он будет оснащён новейшим чипом Apple — A19. Однако по сравнению с A18 в iPhone 16e, A19 обеспечивает лишь незначительное повышение производительности центрального процессора. Графический процессор, напротив, мощнее. Ожидается, что камера также получит значительное обновление. Как и у стандартной модели, представленной прошлой осенью, iPhone 17e, по слухам, получит новую фронтальную камеру, способную делать вертикальные панорамные групповые селфи.