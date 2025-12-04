Европейская комиссия предложила два варианта дальнейшего финансирования поддержки Украины: за счёт российских активов или за счёт долга ЕС. Бельгия не горит желанием давать российские деньги Киеву.

В среду, 3 декабря, Европейская комиссия представила два предложения по дальнейшей финансовой поддержке Украины: за счёт замороженных активов российского Центробанка в Европе или за счёт долга ЕС. Она также предложила ввести запрет на передачу замороженных российских активов, хранящихся в ЕС, обратно в Россию. Введение такого запрета посредством постановления, для принятия которого требуется квалифицированное большинство государств-членов (15 стран, представляющих 65% населения ЕС), обойдёт Венгрию. Государства-члены теперь смогут начать работу над предложениями, хотя министр иностранных дел Бельгии заявлял, что страна будет призывать к иному способу финансирования Украины, нежели за счет замороженных российских активов. Эти средства были заморожены после 2022 года; большая часть из них находится в бельгийской клиринговой компании Euroclear. По оценкам Еврокомиссии, в этой организации хранится 180 млрд евро, а еще 30 млрд евро — в других финансовых учреждениях ЕС.

Фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что предложение Еврокомиссии включает финансовые гарантии, учитывающие опасения Бельгии. Среди них гарантии в отношении потенциальных обязательств по возврату средств в случае, если Россия подаст иск и выиграет его.

Фон дер Ляйен сказала, что останется на связи с бельгийскими властями для дальнейшего обсуждения проблем. Однако сопротивления Бельгии недостаточно для блокирования репарационного кредита, поскольку регламент, устанавливающий его, требует лишь квалифицированного большинства. Второй вариант — кредит ЕС для Украины — требует единогласного согласия. Этот долг будет обеспечен бюджетом ЕС.

На вопрос о том, согласовала ли Европейская комиссия это предложение с Соединенными Штатами, которые, как предполагалось, должны были продвигать альтернативное использование российских активов в ходе мирных переговоров, фон дер Ляйен ответила, что обсуждала этот вопрос с министром финансов США Скоттом Бессентом. Это предложение было воспринято положительно, сказала она. По сообщениям СМИ, США якобы предлагали создать американо-российский инвестиционный фонд с использованием большей части замороженных средств.