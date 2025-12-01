Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин, считает, что говорить о колонизации Марса преждевременно по ряду причин.

В разговоре с РИА Новости летчик-космонавт Федор Юрчихин рассказал о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться люди в настоящее время при колонизации Марса. Герой России считает, что человеку там не место – во всяком случае, сейчас. Разговоры о колонизации Красной планеты идут уже много лет, в том числе благодаря амбициозным планам Илона Маска. Он неоднократно заявлял о глобальной цели своего космического проекта — основать город на Марсе в течение 20 лет. К 2050 году он хочет переселить на Красную планету миллион человек, чтобы марсианская база могла стать колонией, а в конечном итоге — процветающим марсианским городом.

Однако, космонавт Федор Юрчихин уверен: «говорить о колонизации Марса - это глупость», цитирует его слова РИА. Специалист пояснил, что в настоящее время нет соответствующих технологий и инструментов, позволяющих избежать повышенной радиации и в целом жить без магнитных полей. Известно, что марсианская почва полна токсичных перхлоратов, которые препятствуют росту растений и, следовательно, выращиванию продуктов питания (для будущих долговременных поселений это необходимо). Высокий уровень космической радиации на Марсе считается самой большой проблемой для колонизации. Гравитация, составляющая всего 38% от земной, тоже может создать трудности.

Также сообщается, что миссии на Марс должны быть возвратные. Космонавт напоминает, что «доставка одного килограмма груза на орбиту Луны стоит в 15 раз дороже, чем на орбиту нашей планеты». А значит, затраты на экспедицию на Марс будут огромными, поскольку на планету необходимо привести и успешно посадить ракету весом в десятки тонн. Юрчихин добавил, что пока на Марс были отправлены аппараты весом всего около тонны.

Также космонавт обратил внимание на время полета с Земли к Марсу. Предположительно, на это уйдет около двух лет, тогда как оптимальное время должно составлять не более пяти месяцев, считает Юрчихин. Он полагает, что в течение ближайших 15 лет способные на такие миссии мощные космические корабли создать не удастся.