Армия заинтересована в самолетах Су-57 и ЗРК С-500

Визит президента России Владимира Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. Согласно источникам Bloomberg, во время официальных мероприятий индийская сторона намерена обсудить приобретение новейших российских истребителей, в том числе Су-57, который в начале ноября произвел очень хорошее впечатление на авиасалоне в Дубае. Также сообщается, что инициаторами закупок российской военной техники стали индийские военные. Они напрямую обратились к правительству с соответствующим запросом. Об этом пишет «Лента.ру». Напомним, торговая стратегия России после 2022 года претерпела кардинальные изменения. Столкнувшись с растущим санкционным давлением и потерей доступа к традиционным европейским рынкам, Россия ускорила диверсификацию своих торговых партнеров и логистических маршрутов, сместив фокус на Азию. Эта стратегия дает ощутимые результаты в виде рекордных объемов торговли с Индией и постепенного укрепления позиций России в Юго-Восточной Азии.

Летом появилась информация, что Россия предложила Индии продажу, лицензирование и передачу технологий танка Т-14, созданного на базе тяжёлой гусеничной платформы под кодовым названием «Армата». Однако более всего индийские военные заинтересованы во флагмане российской боевой авиации — истребителе Су-57. Сейчас в строю индийских ВВС уже имеется более 200 российских боевых самолетов.

Напомним, что при размахе крыла около 14 метров, длине 19,8 метра и взлётной массе 35 000 кг Су-57 способен развивать скорость 2,42 Маха на высоте 19 000 метров. Боевой радиус его действия составляет от 2150 до 3500 км. Он оснащён четырьмя отсеками вооружения (в том числе двумя боковыми для ракет класса «воздух-воздух») и шестью внешними пилонами.

Также индийская сторона заинтересована в новых российских системах противоракетной обороны. Сейчас у Дели есть несколько батарей зенитно-ракетных комплексов С-400, напоминает Bloomberg. Однако Индия готова рассмотреть поставку усовершенствованной версии системы ЗРК С-500.