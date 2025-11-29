В Эфиопии обнаружена загадочная стопа, принадлежавшая древнему родственнику человека. Он предположительно питался преимущественно листьями, фруктами и орехами, растущими на деревьях.

Новые ископаемые останки из Эфиопии проливают свет на ранее малоизвестного предка человека. Исследователи идентифицировали более примитивного родственника знаменитой «Люси» (скелет женской особи австралопитека). Этот недавно обнаруженный вид, вероятно, жил в то же время, более трёх миллионов лет назад, пишет «Газета.ру» и другие СМИ со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

Исследователи из Университета штата Аризона описали нового предка человека. Вид, названный Australopithecus deyiremeda, обитал в Восточной Африке около 3,4 миллиона лет назад. Открытие основано на фрагменте стопы, найденном в 2009 году, к которому теперь удалось отнести зубы, фрагменты челюстной и тазовой костей. Этот предок современных людей жил в то же время, что и знаменитый австралопитек «Люси».

Как и «Люси», этот вид мог ходить прямо, но также был приспособлен к перемещению по деревьям. Согласно исследованию, открытие Australopithecus deyiremeda может указывать на то, что генеалогическое древо человека, возможно, гораздо более разнообразно, чем считалось ранее.

По данным исследовательской группы из США и Эфиопии, недавно обнаруженные челюстные кости были найдены в том же месте, что и останки загадочной стопы, обнаруженной в 2009 году. Место находки в Буртеле, на северо-востоке Эфиопии, находится всего в 35 километрах от места обнаружения окаменелых останков «Люси» в 1974 году. До обнаружения стопы в Буртеле этот австралопитек считался единственным родственником людей, живших в этом регионе более трёх миллионов лет назад.

Однако ещё в 2015 году команда Хайле-Селассие отнесла несколько челюстных костей, найденных в Буртеле и датируемых примерно 3,4 миллиона лет, к новому виду – Australopithecus deyiremeda. Хайле-Селассие тогда объяснил, что открытие этого нового вида в том же регионе подтверждает теорию о том, что вид «Люси» (Australopithecus afarensis) был не единственным возможным предком человека. Однако в то время это предположение было встречено скептически в научных кругах.

Первоначальные исследования показывают, что Australopithecus deyiremeda был более примитивным, чем его знаменитый родственник «Люси». Анализ зубов показал, что этот вид питался преимущественно листьями, фруктами и орехами, растущими на деревьях.

По словам Хайле-Селассие, остаётся вопрос о том, как эти два вида могли сосуществовать в одном месте и в одно время. В своём новом исследовании учёные пришли к выводу, что это может быть связано с разным образом жизни двух видов. Новый вид в основном передвигался по лесам и деревьям, а австралопитеки вида «Люси» предпочитали жизнь на земле.

Необычайно хорошо сохранившийся скелет «Люси», считающейся самым известным предком человека, был обнаружен в Эфиопии в 1974 году. «Люси» долгое время считалась «матерью человечества», пока позднее не были обнаружены ещё более древние окаменелости.