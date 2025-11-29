Новые ископаемые останки из Эфиопии проливают свет на ранее малоизвестного предка человека. Исследователи идентифицировали более примитивного родственника знаменитой «Люси» (скелет женской особи австралопитека). Этот недавно обнаруженный вид, вероятно, жил в то же время, более трёх миллионов лет назад, пишет «Газета.ру» и другие СМИ со ссылкой на публикацию в журнале Nature.
Исследователи из Университета штата Аризона описали нового предка человека. Вид, названный Australopithecus deyiremeda, обитал в Восточной Африке около 3,4 миллиона лет назад. Открытие основано на фрагменте стопы, найденном в 2009 году, к которому теперь удалось отнести зубы, фрагменты челюстной и тазовой костей. Этот предок современных людей жил в то же время, что и знаменитый австралопитек «Люси».
Как и «Люси», этот вид мог ходить прямо, но также был приспособлен к перемещению по деревьям. Согласно исследованию, открытие Australopithecus deyiremeda может указывать на то, что генеалогическое древо человека, возможно, гораздо более разнообразно, чем считалось ранее.
По данным исследовательской группы из США и Эфиопии, недавно обнаруженные челюстные кости были найдены в том же месте, что и останки загадочной стопы, обнаруженной в 2009 году. Место находки в Буртеле, на северо-востоке Эфиопии, находится всего в 35 километрах от места обнаружения окаменелых останков «Люси» в 1974 году. До обнаружения стопы в Буртеле этот австралопитек считался единственным родственником людей, живших в этом регионе более трёх миллионов лет назад.
Однако ещё в 2015 году команда Хайле-Селассие отнесла несколько челюстных костей, найденных в Буртеле и датируемых примерно 3,4 миллиона лет, к новому виду – Australopithecus deyiremeda. Хайле-Селассие тогда объяснил, что открытие этого нового вида в том же регионе подтверждает теорию о том, что вид «Люси» (Australopithecus afarensis) был не единственным возможным предком человека. Однако в то время это предположение было встречено скептически в научных кругах.
Первоначальные исследования показывают, что Australopithecus deyiremeda был более примитивным, чем его знаменитый родственник «Люси». Анализ зубов показал, что этот вид питался преимущественно листьями, фруктами и орехами, растущими на деревьях.
По словам Хайле-Селассие, остаётся вопрос о том, как эти два вида могли сосуществовать в одном месте и в одно время. В своём новом исследовании учёные пришли к выводу, что это может быть связано с разным образом жизни двух видов. Новый вид в основном передвигался по лесам и деревьям, а австралопитеки вида «Люси» предпочитали жизнь на земле.
Необычайно хорошо сохранившийся скелет «Люси», считающейся самым известным предком человека, был обнаружен в Эфиопии в 1974 году. «Люси» долгое время считалась «матерью человечества», пока позднее не были обнаружены ещё более древние окаменелости.