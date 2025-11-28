Таким образом будет усилена противовоздушная оборона Дании на фоне участившихся появлений неопознанных дронов вблизи критически важной инфраструктуры.

ПВО Дании будет усилена. Копенгаген подписал контракт на поставку новых систем NASAMS с норвежской компанией Kongsberg. Неофициальная стоимость закупок оценивается в 500 миллионов евро.

Фото: KongsbergУстановки NASAMS войдут в постоянный состав датской армии и станут частью системы обороны. По данным Агентства материально-технического снабжения и закупок Министерства обороны (FMI), новые системы заменят старые, арендуемые с июля 2025 года.

Их развёртывание также позволяет защищать критически важную инфраструктуру, имеющую решающее значение для функционирования государства. Система NASAMS может работать в автоматическом или полуавтоматическом режиме, но солдаты предпочитают ручной режим.

NASAMS — это зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg. Этот комплекс способен нейтрализовать воздушные цели на расстоянии до 25 км с помощью ракет AIM-120 AMRAAM или на 40 км с помощью варианта AMRAAM-ER (в последней версии дальность увеличена до 80 км). Оба типа ракет оснащены активной радиолокационной головкой самонаведения.

NASAMS также интегрируется с ракетами малой дальности с тепловым самонаведением, такими как AIM-9X Sidewinder. Система доступна в двух вариантах: стационарном и мобильном, устанавливаемом на многоцелевые бронированные автомобили Humvee. В настоящее время она используется такими странами, как Норвегия, Литва, Украина, Испания, Австралия, Финляндия, Венгрия и Нидерланды.