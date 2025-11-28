Сайт Конференция
Дания подписала контракт на поставку новых систем ПВО NASAMS с норвежской Kongsberg
Таким образом будет усилена противовоздушная оборона Дании на фоне участившихся появлений неопознанных дронов вблизи критически важной инфраструктуры.

ПВО Дании будет усилена. Копенгаген подписал контракт на поставку новых систем NASAMS с норвежской компанией Kongsberg. Неофициальная стоимость закупок оценивается в 500 миллионов евро.

Фото: KongsbergУстановки NASAMS войдут в постоянный состав датской армии и станут частью системы обороны. По данным Агентства материально-технического снабжения и закупок Министерства обороны (FMI), новые системы заменят старые, арендуемые с июля 2025 года.

Их развёртывание также позволяет защищать критически важную инфраструктуру, имеющую решающее значение для функционирования государства. Система NASAMS может работать в автоматическом или полуавтоматическом режиме, но солдаты предпочитают ручной режим.

NASAMS — это зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg. Этот комплекс способен нейтрализовать воздушные цели на расстоянии до 25 км с помощью ракет AIM-120 AMRAAM или на 40 км с помощью варианта AMRAAM-ER (в последней версии дальность увеличена до 80 км). Оба типа ракет оснащены активной радиолокационной головкой самонаведения. 

NASAMS также интегрируется с ракетами малой дальности с тепловым самонаведением, такими как AIM-9X Sidewinder. Система доступна в двух вариантах: стационарном и мобильном, устанавливаемом на многоцелевые бронированные автомобили Humvee. В настоящее время она используется такими странами, как Норвегия, Литва, Украина, Испания, Австралия, Финляндия, Венгрия и Нидерланды.

#пво #дания #nasams #kongsberg
Источник: fmi.dk
