Депутат Нилов опроверг факт дискуссий о новой пенсионной реформе в стране — реальных предпосылок для этого нет.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение ТАСС, в Государственной Думе не рассматривают вопрос о дополнительном повышении пенсионного возраста. Ярослав Нилов из ЛДПР призвал не сеять панику и не распространять недостоверную информацию о новой реформе. Депутат утверждает, что ни на каких панелях в Госдуме не велось обсуждение данного вопроса. По его словам, стоит прекратить «злить людей и повышать градус социальной напряженности». Нилов пояснил, что на ближайшие три года в бюджете заложены средства как на выплаты пенсионерам, так и на индексацию и дополнительную финансовую поддержку определенным категориям граждан. Такой же точки зрения придерживается спикер Госдумы Володин.

«Лента.ру» напоминает, что ранее член комитета парламента по труду и соцполитике Светлана Бессараб заявила, что россиянам нужно работать на десять лет дольше, если они хотят более высокой пенсии.

Председатель Банка РФ Сергей Гаврилов предположил, что начавшие работать только в этом году граждане страны могут столкнуться с трудностями. Депутат не исключил, что к старости этим россиянам не хватит пенсии даже на то, чтобы покрыть элементарные базовые расходы.

Считается, что в то время как предыдущие поколения могли в значительной степени полагаться на государственную пенсию, в будущем этого уровня пенсионного обеспечения может стать недостаточно для многих людей. Особенно могут пострадать самозанятые (которые не отчисляют часть от доходов в ПФ), люди с перерывами в трудовом стаже и работающие неполный рабочий день.