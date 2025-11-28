Повреждение на космодроме будет устранено в ближайшее время

Эпоха пилотируемой космонавтики началась 12 апреля 1961 года – на борту «Востока-1» находился Юрий Гагарин. Его исторический полёт начался в космодроме Байконур. 27 ноября 2025 года именно на нем после запуска космического корабля «Союз МС-28» было обнаружено повреждение – предположительно на 31-й стартовой площадке возникли проблемы с кабиной обслуживания. Об инциденте сообщил «Роскосмос». Российская государственная корпорация написала в Telegram-канале, что при плановом осмотре объекта «выявлено повреждение ряда элементов стартового стола», то есть, проще говоря, платформы, откуда стартует ракета-носитель.

В «Роскосмосе» заявили, что для восстановления инфраструктуры имеются все необходимые запасные комплектующие. Ожидается, что повреждения устранят в ближайшее время. А до этого, Россия по сути впервые с 1961 года лишилась возможности запускать в космос людей. Впрочем, сомнений в скором восстановлении поврежденного участка нет, поскольку российская сторона постоянно инвестирует в улучшение инфраструктуры старейшего и крупнейшего в мире космодрома. Тем самым повышается конкурентоспособность российской космической отрасли в осуществлении миссий. Ранее о лидирующей роли России в новой космической гонке писали зарубежные эксперты.

Напомним, космодром Байконур, основанный в 1955 году, является старейшим и крупнейшим в мире космодромом такого рода. Он занимает площадь 75 на 90 км. Космодром остаётся собственностью Казахстана, а Россия арендует территорию, необходимую для своей космической деятельности. Срок действия договора аренды космодрома Байконур истекает в 2050 году.